पीएमश्री स्कूलों के बच्चों को मिलेगा परिवहन भत्ता, 5KM दूर से आने वालों को दिए जाएंगे इतने रुपये

जागरण संवाददाता, रायबरेली। माध्यमिक विद्यालयों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चल रही हैं। इन्हीं के जरिए पात्रों को लाभ दिया जा रहा है। चार पीएमश्री विद्यालयों के एक हजार छह सौ 82 बच्चों का सर्वे किया है। इसमें प्रत्येक बच्चे को परिवहन भत्ता के रूप में छह हजार रुपये दिए जाएंगे।

माध्यमिक विद्यालय में बच्चों को बेहतर सुविधा मिल सके, इसके लिए स्कूलों में स्मार्ट क्लास से लेकर डिजिटल बोर्ड तक लगाए जा रहे हैं। कई छात्र व छात्राएं ग्रामीण अंचलों से शहर के सरकारी विद्यालयों में पढ़ने आते हैं। कई छात्र आवागमन की सुविधा न होने के चलते समय पर स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं और कई दिनों तक अनुपस्थित भी रहते हैं।

इसके चलते भी सरकारी विद्यालयों से बच्चों की संख्या में कमी हो जाती है। समग्र शिक्षा परियोजना द्वारा पीएमश्री विद्यालयों में दूर से आने वाले बच्चों को परिवहन भत्ता दिया जाएगा। इसके तहत प्रत्येक छात्र व छात्रा को छह हजार रुपये दिया जाएगा। इस योजना में कक्षा नौ से 12 तक बच्चे शामिल होंगे।

इसके अतिरिक्त बच्चों के घर की दूरी स्कूल से पांच किलोमीटर होनी चाहिए। स्कूलों द्वारा ऐसे बच्चों से दूरी का प्रमाण पत्र लिया जाएगा। बच्चों से परिवहन सुविधा का मांग पत्र भी भराया जाएगा। बच्चों का खाता संख्या जो आधार कार्ड से लिंक होगा, उसे भी देना होगा।

इस योजना के लिए राजकीय इंटर कालेज सदर के 528, राजकीय बालिका इंटर कालेज की 252, राजकीय इंटर कालेज डीह के 601 व राजकीय इंटर कालेज बछरावां के 301 बच्चों का सर्वे किया गया है। इसकी रिपोर्ट जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय को सौंप दी गई है। योजना से स्कूलों में छात्रों की संख्या में भी बढोतरी हो सकेगी।

इससे ग्रामीण अंचल के बच्चों का जुड़ाव शहर के सरकारी स्कूलों से होगा, वह आसानी से स्कूल पहुंच सकेंगे। इसमें बच्चों के सामने आर्थिक संकट भी नहीं आएगा। योजना का लाभ गांव से लेकर शहर के बच्चों को दिया जाएगा।