Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    क्रोनोलाजी के प्रश्नों ने उलझाया, ओवरऑल कैसा था UPPSC PCS Pre 2025 का प्रश्नपत्र? 

    By Amit Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:43 PM (IST)

    रायबरेली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 22 केंद्रों पर शांतिपूर्वक संपन्न हुई। पहली पाली में 4611 और दूसरी पाली में 4578 अभ्यर्थी शामिल हुए। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे, और परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी से निगरानी रखी गई। अभ्यर्थियों के अनुसार, प्रश्नपत्र संतुलित और पिछले वर्ष की तुलना में कुछ आसान था। करेंट अफेयर्स के प्रश्न कम थे।

    prefferd source google
    Hero Image

    क्रोनोलाजी के प्रश्नों ने उलझाया, ओवरऑल कैसा था UPPSC PCS Pre 2025 का प्रश्नपत्र? 


    जागरण संवाददाता, रायबरेली। जनपद के 22 केंद्रों में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस (प्रारंभिक परीक्षा) सकुशल संपन्न हुई। जिसमें प्रथम पाली में 4611 अभ्यर्थी उपस्थित रहे, जबकि किन्ही कारणों से 4605 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो पाए। वहीं दूसरी पाली में 33 बच्चे और कम हो गए और चार हजार पांच सौ 78 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। सुरक्षा चाक चौबंद रही। तीसरी आंख से केंद्रों पर पल-पल की निगरानी रही। आला अधिकारी लगातार केंद्रों का निरीक्षण कर मातहतों को निर्देशित करते रहे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पीसीएस की परीक्षा दो पाली में संपन्न हुई। पहली पाली सुबह साढे नौ बजे से साढे 11 बजे तक रही और दूसरी पाली में परीक्षा दोपहर ढाई बजे से साढे चार बजे तक हुई। परीक्षार्थी सुबह आठ से बजे से केंद्र में लाइन लगाकर खड़े हो गए। आठ बजकर 45 मिनट तक ही बच्चों को केंद्र में प्रवेश था। इसके बाद सेंटर के गेट बंद कर दिए गए।

    अभ्यर्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित हो गया। परीक्षार्थियों की जांच तीन लेयर में हुई। गेट पर मशीन से पूरे शरीर की जांच हुई। मेटल व इलेक्ट्रानिक आइटम प्रतिबंधित था। बायोमेट्रिक जांच हुई, जिसमें अंगूठा, आंख, उंगलियां व चेहरे की जांच की गई। मिलान होने पर प्रवेश दिया गया। कक्ष में अभ्यर्थियों की डिजिटल उपस्थिति जांची गई।

    हर सेंटर पर एक सेक्टर और स्टेटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती रही। इसके अलावा एक सह केंद्र व्यवस्थापक भी व्यवस्था को दुरूस्त करने के लिए रखा गया। केंद्रों पर पुलिस तैनात रही। सादी वर्दी में भी सिपाही व दारोगा तैनात रहे। सभी परीक्षा केंद्र सीसीटीवी से पूरी तरह लैस रहे।

    कलेक्ट्रेट में स्थापित कंट्रोल रूम में कर्मचारियों की तैनाती कर पल-पल की मानिटरिंग कराई गई। अधिकारी भी बीच-बीच में कैमरे से निगरानी करते नजर आए। नोडल एडीएम प्रशासन सिद्धार्थ ने केंद्रों का निरीक्षण किया। परीक्षा कक्ष से लेकर केंद्र व्यवस्था पर पैनी नजर बनाए रखी। बीच-बीच में मातहतों को निर्देशित भी करते दिखे। शहर के चप्पे-चप्पे पर पुलिस मुस्तैद रही। बस स्टाप व रेलवे स्टेशन पर पुलिस की तैनाती रही।

    प्रश्नपत्र रहा संतुलित कुछ हद तक आसानअभ्यर्थियों ने बताया कि इस साल की पीसीएस-प्री परीक्षा पिछले साल की अपेक्षा थोड़ा आसान रही। प्रतापगढ से परीक्षा देने आए राजेश कुमार ने बताया कि पेपर आसान से मध्यम था, हालांकि, बहुत कठिन पेपर नहीं था, लेकिन क्रोनोलाजी के प्रश्नों में जो नए पैटर्न के थे, उन प्रश्नों ने जरूर थोड़ा उलझाया, ओवरआल प्रश्न पत्र काफी अच्छा था। प्रयागराज के अपूर्व ने बताया कि परीक्षा संतुलित और कुछ हद तक आसान रही, हालांकि करंट अफेयर्स के प्रश्नों की संख्या कम थी।

    कुल मिलाकर, पेपर का कठिनाई स्तर पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर था। प्रश्नपत्र में कुछ प्रश्न रिपीट हुए थे। लखनऊ की पूजा ने बताया कि इस बार साइंस से जुड़े सवाल पिछले साल की अपेक्षा कम थे। प्रशांत ने बताया कि पिछले साल के परीक्षा की तुलना में पेपर आसान रहा, कई सवाल पिछले साल के प्रश्न पैटर्न पर ही थे, लेकिन इस बार सामान्य स्टडीज के पेपर ने उलझाया। जिन्होंने अच्छी प्रैक्टिस की थी, उनके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था।