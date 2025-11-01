पराली जलाने की घटनाओं पर दिल्ली से रखी जा रही नजर, रायबरेली में दो मामले आए सामने

जागरण संवाददाता, रायबरेली। किसान पराली न जलाएं, इसके लिए उन्हें जागरूक करने के साथ ही उसके उपयोग पर जोर दिया जा रहा है। इन प्रयासों के बाद भी धान कटने के बाद कई घटनाएं सामने आती हैं। किसान चोरी छिपे खेतों की पराली जलाने का प्रयास करते हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अब पराली जलाने की इन घटनाओं की इंडियन काउंसिल आफ एग्रीकल्चर रिसर्च (आइसीएआर) दिल्ली से सीधे नजर रखी जा रही है। दिल्ली से जिले में पांच पराली जलाने की घटनाएं होने की जानकारी उपलब्ध कराई गई, इनमें से दो घटनाओं की पुष्टि हुई है।

पराली जलाने से सिर्फ पर्यावरण पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि इससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी खत्म होती है। इस बार भी धान कटाई शुरू होते ही किसानों को जागरूक किया गया। अब पराली जलाने की घटनाओं की आइसीएआर से सैटेलाइट के जरिए निगरानी की जा रही है। आइसीएआर से जिले में पांच घटनाएं होने की जानकारी दी गई।

इसकी जांच कराई गई तो दो घटनाएं महराजगंज के कुसुढ़ी सागरपुर में सामने आई हैं। यहां दो किसानों ने पराली जलाई। इन दोनों किसानों को नोटिस दी गई है। इसके अलावा दो घटनाएं अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र की होने की बात सामने आई, हालांकि एक घटना की पुष्टि नहीं हो सकी।

अधिकारियों को सौंंपी गई जिम्मेदारी पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए जिला स्तर पर एडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई है। तहसील स्तर पर एसडीएम, सीओ व कृषि विभाग के अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है। इसके अलावां लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी, कृषि विभाग के कर्मचारियों को निगरानी के साथ किसानों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए।