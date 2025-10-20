UP Panchayat Chunav: पंचायत चुनाव में कितनी मतपेटियों का होगा इस्तेमाल? पढ़िए लेटेस्ट अपडेट

जागरण संवाददाता, रायबरेली। पंचायत चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी भले नहीं हुई हैं, लेकिन निर्वाचन विभाग अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगा है। जिला निर्वाचन अधिकारी हर्षिता माथुर भी लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रही हैं। दो हजार चार सौ 50 नई मतपेटियां बनकर आ गई हैं। निर्वाचन विभाग के पास अभी तक आठ हजार 215 मतपेटियां थी। पंचायत चुनाव में 10 हजार 665 मतपेटियों का इस्तेमाल होगा, जो कि अब पूरी हो चुकी हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

साल 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। सभी राजनीतिक दल पंचायत चुनाव में अच्छे परिणाम पाकर विधानसभा चुनाव से पहले अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। इसी के चलते नेता इस चुनाव में अभी से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। पंचायत चुनाव में ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ी आबादी वोट करती है, जिसके चलते सभी राजनीतिक दल जोर-आजमाइश में जुट गए हैं।

पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग की ओर से मतपत्रों की छपाई का कार्य भी पूर्ण हो चुका है। 27 लाख 73 हजार, 900 मतपत्र छप गए हैं। वहीं इस बार 22 लाख छह हजार 637 मतदाता पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इस बार के चुनाव में दस हजार 665 मतपेटियों का इस्तेमाल होगा, जबकि अभी तक आठ हजार 215 मतपेटियां ही निर्वाचन विभाग के पास मौजूद थी।

निर्वाचन विभाग द्वारा चुनाव आयोग को बाकी मतपेटियों के लिए पत्राचार किया गया। इसके बाद आयोग से पंजीकृत कानपुर की फर्म ने निर्वाचन विभाग को 2450 मतपेटियों की आपूर्ति की। मतपेटियां दो ट्रक में आई। एक ट्रक में 1300 मतपेटियां रही, जबकि दूसरे ट्रक में 1150 मतपेटियां आई। जिलाधिकारी के अनुमोदन के बाद सभी मतपेटियां पीएमश्री राजकीय इंटर कालेज में रखवाई गई हैं।