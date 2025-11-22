पद्मावत एक्सप्रेस में बढ़ाए गए स्लीपर कोच, लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़–दिल्ली के बीच चलने वाली पद्मावत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14207) में भी अतिरिक्त स्लीपर के एक कोच लगाया गया है।

रेलवे के इस निर्णय से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि यात्रियों के रिज़र्वेशन कंफर्म होने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। रिजर्वेशन प्रभारी सरोज का कहना है कि 22 नवंबर से 28 नवंबर तक पद्मावत एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया है।