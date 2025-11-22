पद्मावत एक्सप्रेस में बढ़ाए गए स्लीपर कोच, लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को मिलेगी राहत
रायबरेली में पद्मावत एक्सप्रेस में स्लीपर कोच की संख्या बढ़ाई गई है। रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 22 नवंबर से 28 नवंबर तक एक अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इससे प्रतापगढ़, रायबरेली और लखनऊ से दिल्ली जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी और रिजर्वेशन कंफर्म होने की संभावना भी बढ़ेगी।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए स्टेशन से होकर गुजरने वाली ट्रेन में अस्थायी रूप से अतिरिक्त कोच लगाने का निर्णय लिया है। इसी क्रम में मां बेहला देवी धाम प्रतापगढ़–दिल्ली के बीच चलने वाली पद्मावत एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14207) में भी अतिरिक्त स्लीपर के एक कोच लगाया गया है।
रेलवे के इस निर्णय से न केवल भीड़ का दबाव कम होगा, बल्कि यात्रियों के रिज़र्वेशन कंफर्म होने की संभावना भी काफी बढ़ जाएगी। रिजर्वेशन प्रभारी सरोज का कहना है कि 22 नवंबर से 28 नवंबर तक पद्मावत एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त स्लीपर कोच लगाया गया है।
इन सात दिनों के दौरान ट्रेन में बढ़ी हुई क्षमता यात्रियों के लिए राहत का काम करेगी। प्रतापगढ़, रायबरेली, लखनऊ से दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जिसके चलते त्योहारों के बाद भी ट्रेनों में लंबी वेटिंग देखी जा रही थी। ऐसे में अतिरिक्त कोच जोड़ने का फैसला यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर लिया गया है।
