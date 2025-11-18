रायबरेली में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के दो आरोपी गिरफ्तार, ARTO कर्मियों समेत 19 पर FIR
रायबरेली में डीह पुलिस ने सलोन-परशदेपुर राजमार्ग पर ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करते दो लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की जानकारी पर एआरटीओ कर्मियों समेत 19 पर मुकदमा दर्ज हुआ है। ये गिरोह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलता था और न देने वालों का चालान कराता था। पुलिस ने उनके पास से वाहनों की सूची और नकदी बरामद की है। मामले की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। डीह पुलिस ने सोमवार की देर रात सलोन-परशदेपुर राजमार्ग पर सई नदी पुल के पास ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने 19 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।
इन आरोपितों में एआरटीओ कर्मियों, वाहन स्वामियों, चालकों, स्टैंड सचालकों समेत कई कर्मचारी शामिल है। साथ ही गिरोह में कई सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। सीओ सलाेन यादवेंद्र पाल के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की गहनता से जांच आरंभ कर दी है।
डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि सोमवार की रात करीब 11 बजे वह अपने हमराही आरक्षी विनीत कुमार, महेश यादव, चालक होमागार्ड देवनाथ, चौकी इंचार्ज परशदेपुर मोहित कुमार शर्मा, आरक्षी कमलेश रविशंकर, सर्वेश यादव के साथ साकेत नगर में वाहन चेकिंग कर रहे थे।
इस दौरान उन्हें सलोन-परशदेपुर रोड पर सई नदी पुल के पास दो व्यक्तियों द्वारा मौरंग व गिट्टी के ट्रक, डंपरों से ओवरलोड होने की धमकी व एआरटीओ से बचाने का आश्वासन देकर अवैध वसूली किए जाने की सूचना मिली। इस पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपितों जहापुर बखारी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू व प्रतापगढ़ के उदयपुर निवासी जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया।
थानाध्यक्ष का कहना है कि तलाशी के दौरान दोनों आरोपितों के पास विधायक जी मार्का नवंबर 2025 की 29 वाहनों नंबरों की सूची, 12250 रुपये, दो मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपितों ने बताया कि वे ओवरलोड वाहनों को रायबरेली-अमेठी व रायबरेली-प्रतापगढ़ बार्डर पास कराते थे, जिसके लिए वह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलते थे।
पैसा न देने वाले वाहनाें को आरटीओ विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से पकड़वाकर भारी भरकम चालान करा दिया जाता था। थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले में महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू, जितेंद्र सरोज समेत खनिज ठेकेदार अरुण प्रताप सिंह, फाइनेंसर विपिन सिंह, वाहन स्वामी अंकुर मिश्र, राजकुमार साहू, बालू डीलर राजेंद्र यादव, वाहन स्वामी शिवम शुक्ला गौरीगंज, चालक लल्लन यादव सलोन, दारोगा यादव सुलतानपुर, बस मालिक शिवभजन यादव, मौरंग सप्लायर मनोज तिवारी, स्टैंड वसूली लालगंज गोपाल, अवैध वसूली नगर पालिका रायबरेली दीपूू उर्फ दीपांकर, दुर्गेश दीक्षित अमावां, बाराबंकी के राम सनेही घाट निवासी युवराज, एआरटीओ रायबरेली के दीवान नौशाद, पीटीओ रायबरेली के चालक सुशील व रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़ के चार-पांच सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है। पकड़े गए दोनों आरोपितों को लखनऊ स्थित भ्रष्टाचार निवारण संगठन न्यायालय भेजा गया है। सीओ सलोन द्वारा मामले की जांच की जा रही है।
