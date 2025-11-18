रायबरेली में ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली के दो आरोपी गिरफ्तार, ARTO कर्मियों समेत 19 पर FIR

जागरण संवाददाता, रायबरेली। डीह पुलिस ने सोमवार की देर रात सलोन-परशदेपुर राजमार्ग पर सई नदी पुल के पास ओवरलोड वाहनों से अवैध वसूली करने के दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। आरोपितों की निशानदेही पर पुलिस ने 19 आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

इन आरोपितों में एआरटीओ कर्मियों, वाहन स्वामियों, चालकों, स्टैंड सचालकों समेत कई कर्मचारी शामिल है। साथ ही गिरोह में कई सरकारी कर्मचारियों के शामिल होने की भी बात सामने आ रही है। सीओ सलाेन यादवेंद्र पाल के नेतृत्व में पुलिस ने मामले की गहनता से जांच आरंभ कर दी है।

डीह थानाध्यक्ष जितेंद्र मोहन ने दर्ज कराई एफआइआर में बताया कि सोमवार की रात करीब 11 बजे वह अपने हमराही आरक्षी विनीत कुमार, महेश यादव, चालक होमागार्ड देवनाथ, चौकी इंचार्ज परशदेपुर मोहित कुमार शर्मा, आरक्षी कमलेश रविशंकर, सर्वेश यादव के साथ साकेत नगर में वाहन चेकिंग कर रहे थे।

इस दौरान उन्हें सलोन-परशदेपुर रोड पर सई नदी पुल के पास दो व्यक्तियों द्वारा मौरंग व गिट्टी के ट्रक, डंपरों से ओवरलोड होने की धमकी व एआरटीओ से बचाने का आश्वासन देकर अवैध वसूली किए जाने की सूचना मिली। इस पर वह टीम के साथ मौके पर पहुंचे और दोनों आरोपितों जहापुर बखारी निवासी महेंद्र प्रताप सिंह उर्फ पिंटू व प्रतापगढ़ के उदयपुर निवासी जितेंद्र सरोज को गिरफ्तार किया।

थानाध्यक्ष का कहना है कि तलाशी के दौरान दोनों आरोपितों के पास विधायक जी मार्का नवंबर 2025 की 29 वाहनों नंबरों की सूची, 12250 रुपये, दो मोबाइल बरामद हुआ है। आरोपितों ने बताया कि वे ओवरलोड वाहनों को रायबरेली-अमेठी व रायबरेली-प्रतापगढ़ बार्डर पास कराते थे, जिसके लिए वह प्रति वाहन 5500 रुपये वसूलते थे।