रायबरेली में गल्ला मंडी ओवरब्रिज की 1.35 करोड़ से होगी मरम्मत, स्लैब ढहने के बाद बंद था आवागमन

जागरण संवाददाता, रायबरेली। निर्माण के 14 साल बाद ही ओवरब्रिज के कुछ हिस्से की स्लैब ढह गई। इसके साथ ही पिलर में भी समस्या थी। इस पर ओवरब्रिज से आवागमन बंद कर दिया था। इसकी मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया था। करीब चार माह से आवागमन बंद होने के बाद मरम्मत के लिए बजट की स्वीकृति मिली है। 1.35 करोड़ रुपये से ओवरब्रिज की मरम्मत कराई जाएगी।

गल्ला मंडी ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 2011 में सेतु निगम ने किया था। उसके बाद से ओवरब्रिज किसी विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया था। एक वर्ष पहले इसे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया गया।

हैंडओवर होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने कुछ काम भी कराया, लेकिन 19 अगस्त को ओवरब्रिज के कुछ हिस्से की स्लैब ढह गई। इसकी जानकारी होने पर प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया था।

आईआईटी बीएचयू के इंजीनियर की टीम आई और जांच की, इस दौरान सामने आया कि पिलर भी जर्जर हैं। दोबारा पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया।

इसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। अब इसकी स्वीकृति मिली है। आवागमन बंद होने से लोगों को काफी चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा था। यही नहीं इससे जाम की समस्या से भी लोग जूझते हैं।