Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में गल्ला मंडी ओवरब्रिज की 1.35 करोड़ से होगी मरम्मत, स्लैब ढहने के बाद बंद था आवागमन

    By Pulak Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 02:08 PM (IST)

    रायबरेली में गल्ला मंडी ओवरब्रिज की मरम्मत के लिए 1.35 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। स्लैब ढहने के बाद से पुल पर आवागमन बंद था। मरम्मत कार्य जल्द शुरू ...और पढ़ें

    Hero Image

    गल्ला मंडी ओवरब्रिज की 1.35 करोड़ से होगी मरम्मत।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। निर्माण के 14 साल बाद ही ओवरब्रिज के कुछ हिस्से की स्लैब ढह गई। इसके साथ ही पिलर में भी समस्या थी। इस पर ओवरब्रिज से आवागमन बंद कर दिया था। इसकी मरम्मत के लिए एस्टीमेट बनाकर शासन को भेजा गया था। करीब चार माह से आवागमन बंद होने के बाद मरम्मत के लिए बजट की स्वीकृति मिली है।
    1.35 करोड़ रुपये से ओवरब्रिज की मरम्मत कराई जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    गल्ला मंडी ओवरब्रिज का निर्माण वर्ष 2011 में सेतु निगम ने किया था। उसके बाद से ओवरब्रिज किसी विभाग को हैंडओवर नहीं किया गया था। एक वर्ष पहले इसे पीडब्ल्यूडी को हैंडओवर किया गया।

    हैंडओवर होने के बाद पीडब्ल्यूडी ने कुछ काम भी कराया, लेकिन 19 अगस्त को ओवरब्रिज के कुछ हिस्से की स्लैब ढह गई। इसकी जानकारी होने पर प्रशासन ने आवागमन बंद कर दिया था।

    आईआईटी बीएचयू के इंजीनियर की टीम आई और जांच की, इस दौरान सामने आया कि पिलर भी जर्जर हैं। दोबारा पीडब्ल्यूडी और सेतु निगम के अधिकारियों ने इसका निरीक्षण किया।

    इसके बाद पीडब्ल्यूडी की ओर से मरम्मत के लिए प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया। अब इसकी स्वीकृति मिली है। आवागमन बंद होने से लोगों को काफी चक्कर लगाकर आना जाना पड़ रहा था। यही नहीं इससे जाम की समस्या से भी लोग जूझते हैं।

    आवागमन बंद होने के करीब चार माह बाद अब इसकी मरम्मत होने का रास्ता साफ हुआ है। हालांकि अभी निर्माण में भी काफी समय लगेगा। इससे करीब तीन माह बाद आवागमन शुरू होने के आसार है।

    डीएम हर्षिता माथुर ने बताया कि गल्ला मंडी ओवरब्रिज के निर्माण के लिए एक करोड़ 35 लाख का बजट स्वीकृत हुआ है। जल्द ही इसका निर्माण शुरू कराया जाएगा।