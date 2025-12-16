Language
    रायबरेली में रेलवे डाकघर में शुरू हुई नई सुविधा, उपभोक्ताओं को नकद लेनदेन की परेशानी से मिलेगी राहत

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Tue, 16 Dec 2025 03:31 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर स्थित रेलवे डाकघर में ऑनलाइन भुगतान सेवा शुरू हो गई है। यह डिजिटल सुविधा से जुड़ने वाला क्षेत्र का पहला ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रेल डाक कार्यालय है। जहां पर उप अभिलेख अधिकारी रेल डाक सेवा तक का कार्यालय बनाया गया है। रेलवे डाक विभाग में मंगलवार से आनलाइन भुगतान सेवा की शुरुआत कर दी गई है।

    इसके साथ ही स्टेशन पर स्थित यह डाकघर डिजिटल सुविधा से जुड़ने वाला क्षेत्र का पहला रेलवे डाकघर बन गया है। आनलाइन भुगतान सेवा शुरू होने से अब उपभोक्ताओं को नकद लेनदेन की परेशानी से राहत मिलेगी। डाक सेवाएं पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी होंगी।

    रेलवे डाक विभाग के उप अभिलेख अधिकारी प्रभारी विशाल तिवारी ने बताया कि आनलाइन भुगतान सेवा से पहली बार यह डाकघर जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्राहक डिजिटल माध्यम से भुगतान कर स्पीड पोस्ट बुक करा सकते हैं। जिन्होने बताया कि उसके लिए कम्प्यूटर में आन लाइन भुगतान के लिए दर्ज करते ही क्यूआर कोड आ जाएगा।

    वर्तमान में यहां से प्रतिदिन लगभग 150 से 200 स्पीड पोस्ट की बुकिंग की जा रही है, जिसमें आनलाइन भुगतान का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है और बताया कि बीते 30 अक्टूबर से रजिस्ट्री डाक की एंट्री कंप्यूटर सिस्टम पर दिखना बंद हो गई थी। इस कारण फिलहाल रजिस्ट्री डाक का कार्य बाधित है। डाकघर से केवल स्पीड पोस्ट की ही सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। रजिस्ट्री डाक बंद होने से जहां आम लोगों को असुविधा हो रही थी, वहीं स्पीड पोस्ट पर निर्भरता बढ़ गई है।