रायबरेली में रेलवे डाकघर में शुरू हुई नई सुविधा, उपभोक्ताओं को नकद लेनदेन की परेशानी से मिलेगी राहत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर एक पर रेल डाक कार्यालय है। जहां पर उप अभिलेख अधिकारी रेल डाक सेवा तक का कार्यालय बनाया गया है। रेलवे डाक विभाग में मंगलवार से आनलाइन भुगतान सेवा की शुरुआत कर दी गई है।

इसके साथ ही स्टेशन पर स्थित यह डाकघर डिजिटल सुविधा से जुड़ने वाला क्षेत्र का पहला रेलवे डाकघर बन गया है। आनलाइन भुगतान सेवा शुरू होने से अब उपभोक्ताओं को नकद लेनदेन की परेशानी से राहत मिलेगी। डाक सेवाएं पहले की तुलना में अधिक पारदर्शी होंगी।

रेलवे डाक विभाग के उप अभिलेख अधिकारी प्रभारी विशाल तिवारी ने बताया कि आनलाइन भुगतान सेवा से पहली बार यह डाकघर जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि अब ग्राहक डिजिटल माध्यम से भुगतान कर स्पीड पोस्ट बुक करा सकते हैं। जिन्होने बताया कि उसके लिए कम्प्यूटर में आन लाइन भुगतान के लिए दर्ज करते ही क्यूआर कोड आ जाएगा।