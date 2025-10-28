संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। एनटीपीसी परियोजना में उत्तरी ग्रिड के मांग के अनुरूप बिजली का उत्पादन किया जाता है। मंगलवार को ग्रिड द्वारा परियोजना से उत्पादित बिजली का मांग घटा दिया। जिसके चलते प्रबंधन को युनिट संख्या दो और छह को बंद करना पड़ा। वर्तमान में परियोजना द्वारा 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

एनटीपीसी परियोजना में छह यूनिटों की बदौलत 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। युनिट संख्या एक से पांच तक 210, 210 तो वहीं छठवीं यूनिट 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली बनाई गई। यहां से उत्पादित बिजली उत्तरी ग्रिड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत नौ राज्यों को भेजी जाती है। इन दिनों मौसम में बदलाव के कारण प्रदेशों में बिजली की मांग भी घट गई है, जिसके चलते मंगलवार को उत्तरी ग्रिड ने एनटीपीसी परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली की मांग घटा दी।