    ऊंचाहार में NTPC परियोजना की दो यूनिटें बंद, 710 मेगावाट घटा ब‍िजली उत्पादन

    By Parbhat Shukla Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 28 Oct 2025 08:05 PM (IST)

    ऊंचाहार एनटीपीसी परियोजना की दो यूनिटें तकनीकी खराबी के कारण बंद हो गई हैं, जिससे 710 मेगावाट बिजली उत्पादन कम हो गया है। यूनिट नंबर तीन और पांच में खराबी आई है। बिजली उत्पादन घटने से उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड को अन्य स्रोतों से बिजली खरीदनी पड़ सकती है। मरम्मत कार्य जारी है और जल्द ही उत्पादन शुरू होने की उम्मीद है।

    संवाद सूत्र, ऊंचाहार (रायबरेली)। एनटीपीसी परियोजना में उत्तरी ग्रिड के मांग के अनुरूप बिजली का उत्पादन किया जाता है। मंगलवार को ग्रिड द्वारा परियोजना से उत्पादित बिजली का मांग घटा दिया। जिसके चलते प्रबंधन को युनिट संख्या दो और छह को बंद करना पड़ा। वर्तमान में परियोजना द्वारा 780 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा रहा है।

    एनटीपीसी परियोजना में छह यूनिटों की बदौलत 1550 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। युनिट संख्या एक से पांच तक 210, 210 तो वहीं छठवीं यूनिट 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली बनाई गई। यहां से उत्पादित बिजली उत्तरी ग्रिड के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश समेत नौ राज्यों को भेजी जाती है। इन दिनों मौसम में बदलाव के कारण प्रदेशों में बिजली की मांग भी घट गई है, जिसके चलते मंगलवार को उत्तरी ग्रिड ने एनटीपीसी परियोजना से उत्पादित होने वाली बिजली की मांग घटा दी।


    इसके बाद प्रबंधन ने 210 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली यूनिट संख्या दो व 500 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता वाली युनिट संख्या छह को बंद करा दिया। एनटीपीसी परियोजना के जनसंपर्क अधिकारी ऋषभ शर्मा ने बताया उत्तरी ग्रिड द्वारा बिजली की मांग घटाई जाने के कारण यूनिट संख्या दो और छह को बंद किया गया है। मांग बढ़ते ही, सभी यूनिटों को उत्पादन क्षमता के अनुरूप संचालित कर विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।