    रायबरेली में 26 अनुबंधित बसों के संचालकों को नोटिस, तुरंत ठीक कराएं VLTD, नहीं तो होगी कार्रवाई

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Sat, 18 Oct 2025 02:38 PM (IST)

    रायबरेली परिवहन निगम डिपो ने 26 अनुबंधित बसों में वीएलटीडी न पाए जाने पर बस संचालकों को नोटिस जारी किया है। अधिकारियों ने डिवाइस को तुरंत ठीक कराने का आदेश दिया है, अन्यथा बसों का संचालन रोका जाएगा। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वीएलटीडी अनिवार्य है, और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो के अंतर्गत संचालित 26 अनुबंधित बसों में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) नहीं पाए जाने पर डिपो अधिकारियों ने कड़ा रुख अपनाया है। जांच के दौरान संबंधित बसों में वीएलटीडी या तो पूरी तरह नदारद मिला या फिर वह खराब स्थिति में पाया गया।

    इसके चलते डिपो अधिकारियों ने बस संचालकों को नोटिस जारी करते हुए जल्द से जल्द डिवाइस को दुरुस्त कराने के निर्देश दिए हैं। डिपो अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा में बसों में कार्यशील वीएलटीडी नहीं लगाया गया, तो उन बसों का संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाएगा।

    विभागीय अधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की सुरक्षा, रूट पर निगरानी और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सभी बसों में कार्यशील वीएलटीडी होना अनिवार्य है।गौरतलब है कि परिवहन विभाग ने सभी सार्वजनिक बसों में वीएलटीडी लगाना अनिवार्य किया है, ताकि वाहनों की लाइव लोकेशन, गति और सुरक्षा मानकों की निगरानी की जा सके।

    क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि 26 वाहन स्वामियों को चेतावनी नोटिस जारी किया गया है। जिन्होने बताया कि डपो के अधिकारियों ने उन्हे बार-बार निर्देश देने के बावजूद कुछ अनुबंधित बस संचालक लापरवाही बरता जा रहा है, जो गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ी तो अनुबंध निरस्त करने तक भी की जाएगी।