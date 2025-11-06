रायबरेली से रघुराज सिंह स्टेशन तक बिना लाइट दौड़ाई गई ट्रेन, जेई और टेक्नीशियन पर कार्रवाई शुरू

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा पर्व के दौरान यात्रियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा जब रायबरेली स्टेशन से रघुराज सिंह के बीच चलने वाली पांच बोगियों की रायबरेली-रघुराजसिंह पैसेंजर ट्रेन की बोगियों में लाइट नहीं जल रही थी। रात के समय बिना लाइट के ट्रेन का संचालन यात्रियों के लिए असुविधा और असुरक्षा का कारण बना।

ये ट्रेन डलमऊ स्टेशन होकर आती व जाती है जहां पर गंगाघाट होने पर यात्रियों के साथ स्नार्थियों को भी असुविधा हुई । इस संदर्भ में यात्रियों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की। मामले को गंभीरता से लेते हुए विद्युत विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर (रेलवे) एसएस मीना ने जांच शुरू की।

जांच में पाया गया कि ट्रेन की विद्युत व्यवस्था में लापरवाही बरती गई थी। इस घोर लापरवाही पर कार्रवाई करते हुए सीनियर सेक्शन इंजीनियर ने रेलवे टेक्नीशियन विपुल और अवर अभियंता अनिल कुमार के खिलाफ संस्तुति रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी है।

यात्रियों ने रेलवे प्रशासन से मांग की है कि ऐसे पर्वों और भीड़भाड़ के समय विशेष निगरानी रखी जाए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। दोनों कर्मचारियों की जिम्मेदारी ट्रेन की विद्युत व्यवस्था की देखरेख और समय पर निरीक्षण करना था, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों का सही ढंग से पालन नहीं किया। इससे यात्रियों को असुविधा झेलनी पड़ी।