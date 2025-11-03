Language
    यूपी के इस ज‍िले में बनेगा नया बस स्टेशन, आठ ज‍िलों के लोगों को होगा सीधा फायदा

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Mon, 03 Nov 2025 03:50 PM (IST)

    उत्तर प्रदेश के एक जिले में नया बस स्टेशन बनने जा रहा है। इससे आठ जिलों के लोगों को सीधा फायदा होगा और यात्रा सुगम होगी। यह आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा, जिससे यात्रियों को आरामदायक अनुभव मिलेगा। कनेक्टिविटी बेहतर होने से समय और धन की बचत होगी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लंबे इंतजार के बाद ऊंचाहार में बस स्टेशन निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। परिवहन विभाग को ग्राम पट्टी रहस कैथवल में बस स्टेशन के लिए जमीन मिल गई है। बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निशुल्क जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है।

    ऊंचाहार में बस स्टेशन निर्माण की योजना कई वर्षों से लंबित थी। जमीन की उपलब्धता न होने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब 9.84 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट से यहां एक मॉडल बस स्टेशन बनाया जाएगा। प्रस्तावित बस स्टेशन में फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और रिटेल आउटलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लगभग सवा पांच बीघा भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा।

    बस स्टेशन बनने से ऊंचाहार के साथ-साथ सलोन, प्रतापगढ़, मानिकपुर, कुण्डा, फाफामऊ, प्रयागराज, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा और अमेठी के यात्रियों को सीधा परिवहन सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बस स्टेशन के निर्माण से न केवल यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि क्षेत्र के व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

    कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब निर्माण कार्य की प्रक्रिया शीघ्र शुरू होने की संभावना है। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि कार्तिक पूर्णिमा के बाद टीम स्थलीय जांच के लिए भेजा जाएगा। जिसके बाद निर्माण कार्य का रूटचार्ट तैयार किया जाएगा, उसके बाद निर्माण शुरू होगा।