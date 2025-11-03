जागरण संवाददाता, रायबरेली। लंबे इंतजार के बाद ऊंचाहार में बस स्टेशन निर्माण का रास्ता आखिरकार साफ हो गया है। परिवहन विभाग को ग्राम पट्टी रहस कैथवल में बस स्टेशन के लिए जमीन मिल गई है। बीते मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में निशुल्क जमीन हस्तांतरण को मंजूरी दे दी गई है।

ऊंचाहार में बस स्टेशन निर्माण की योजना कई वर्षों से लंबित थी। जमीन की उपलब्धता न होने के कारण परियोजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। अब 9.84 करोड़ रुपये के स्वीकृत बजट से यहां एक मॉडल बस स्टेशन बनाया जाएगा। प्रस्तावित बस स्टेशन में फूड कोर्ट, मल्टीप्लेक्स और रिटेल आउटलेट जैसी आधुनिक सुविधाएं होंगी। लगभग सवा पांच बीघा भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा।

बस स्टेशन बनने से ऊंचाहार के साथ-साथ सलोन, प्रतापगढ़, मानिकपुर, कुण्डा, फाफामऊ, प्रयागराज, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, बांदा और अमेठी के यात्रियों को सीधा परिवहन सुविधा मिलेगी। बताया जा रहा है कि इस बस स्टेशन के निर्माण से न केवल यात्रा व्यवस्था बेहतर होगी बल्कि क्षेत्र के व्यावसायिक विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।