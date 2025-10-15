दीपावली से पहले प्रतापगढ़ मार्ग पर चली एक और बस, यात्रियों को मिलेगी सहूलियत

जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो को एक और अनुबंधित बस की सौगात दीपावली त्योहार से पहले मिली है, जिसे रायबरेली–प्रतापगढ़–लखनऊ मार्ग पर चलाया जाएगा। इससे इस मार्ग पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अब और बेहतर सुविधाएं मिल सकेंगी।



अब तक इस रूट पर तीन बसों का संचालन किया जा रहा था, लेकिन नई बस के आगमन से इनकी संख्या बढ़कर चार हो गई है। प्रतिदिन इस मार्ग पर बड़ी संख्या में यात्री सफर करते हैं, जिन्हें अब बसों की संख्या बढ़ने से राहत मिलेगी।परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि आगे भी मांग के अनुसार और बसें बढ़ाई जा सकती हैं।