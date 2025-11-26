Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यूपी में 9.84 करोड़ की लागत से बनने वाले पीपीपी मॉडल बस स्टेशन का नक्शा तैयार, यात्रियों को निर्माण का इंतजार

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Wed, 26 Nov 2025 03:06 PM (IST)

    रायबरेली में परिवहन निगम डिपो के लिए दस मंजिला बस स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू होगा। पीपीपी मॉडल पर बनने वाले इस स्टेशन में आधुनिक सुविधाएं होंगी। अस्थायी बस स्टेशन की व्यवस्था होने के बाद निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा। ऊंचाहार बस स्टेशन के लिए 9.84 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं। स्थानीय लोगों को इस परियोजना से रोजगार के नए अवसर मिलने की उम्मीद है।

    prefferd source google
    Hero Image

    पीपीपी मॉडल बस स्टेशन का नक्शा तैयार।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। परिवहन निगम डिपो रायबरेली को शासन द्वारा वर्ष 2024 में घोषित किया था। जिसके सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद नक्शा तक अब तैयार कर लिया गया है। जिसके निर्माण कार्य शुरू होने का अब महज इंतजार है। क्योंकि शासन द्वारा मेसर्स राजल्क्ष्मी प्राइवेट लिमिटेड मोहनलालगंज के नाम कार्य भी अलार्ट कर दिया है।बस स्टेशन पर अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त नया दस मंजिल का बस स्टेशन बनाया जाना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बस स्टेशन के निर्माण को लेकर जमीन की नाप-जोख पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही प्रस्तावित दस मंजिला इमारत के निर्माण से पूर्व भूगर्भीय मिट्टी की जांच भी की जा चुकी है। नए बस स्टेशन को पीपीपी (पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर विकसित किया जाएगा, जिसमें यात्री सुविधाओं के साथ-साथ वाणिज्यिक सुविधाओं का भी समावेश होगा।

    इस प्रस्तावित भवन में बस संचालन के अलावा रिटेल आउटलेट्स, मल्टीप्लेक्स, फूड कोर्ट, शौचालय, पेयजल व्यवस्था, वेटिंग रूम, लिफ्ट, एस्केलेटर सहित कई अत्याधुनिक सुविधाएं यात्रियों को मिलेंगी।

    हालांकि, परियोजना की प्रगति अभी बाधित है। वजह यह है कि नए निर्माण के लिए अस्थायी बस स्टेशन की व्यवस्था नहीं हो सकी है, जिसके कारण मौजूदा बस स्टेशन को स्थानांतरित नहीं किया जा सका है। जब तक अस्थायी स्थान तय नहीं होता, तब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाएगा।

    यह अस्थायी व्यवस्था कम से कम दो वर्षों के लिए होगी ताकि निर्माण कार्य निर्बाध रूप से पूरा हो सके।स्थानीय लोगों का मानना है कि अगर यह परियोजना समय पर शुरू होती है, तो न सिर्फ जिले का स्वरूप बदलेगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। साथ ही यात्रियों को एक ही स्थान पर अनेक सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

    अब देखना यह होगा कि परिवहन विभाग इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर कब उतार पाते हैं। जिले के लाखों नागरिक इस बस स्टेशन की शुरुआत का बेसब्री से इंतजार है। उधर क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि बस स्टाप पर 9966 वर्गी मीटर भूमि है जबकि कार्यदायी संंस्था ने 1163 वर्ग मीटर की भूमि को लेकर पहले अड़चन थी लेकिन मेरे आदेश के बाद बस स्टाप पर ही दस मंजिस की बिल्डिंग स्थापित करने के लिए निर्णय लिया गया था।

    मिट्टी जांच भी हो चुका है। जहां पर दस मंजिल का पीपीपी माडल बस स्टाप बनाने का नक्शा भी अब तैयार कर लिया गया है। कार्यदायी कार्य में अस्थाई बस स्टाप दो वर्ष के लिए बाहर बनाना है इसको लेकर प्रशासनिक अधिकारियों से बातचीत चल रही है। जगह मिलते ही वहां पर बस स्टाप स्थापित करके यहां पर कार्य शुरू कार्यदायी संस्था द्वारा करवा दिया जाएगा।

    एक लाख की आबादी में यहां बनना है बस स्टाप

    लालगंज में पुराने बस स्टाप पर ही प्रारंभ किया जाएगा जिसको लेकर वहां पर कार्य प्रारंभ करवा दिया गया।जहां से जल्द ही बसों का संचालन शुरू करवा दिया जाएगा। जबकि डलमऊ,ऊंचाहार,महराजगंज में भूमि चयन हो गया। जिसमें ऊंचाहार बस स्टेशन के लिए 9.84 करोड़ रुपये भी शासन स्वीकृति कर चुका है।जबकि छतोह में भूमि का निरीक्षण महज गया है।