Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फोन पर वकील ने ऐसा क्या कहा जो फूट-फूटकर रोने लगे नायब तहसीलदार? VIDEO सामने आने पर मची खलबली

    By Amit Mishra Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 08:27 PM (IST)

    रायबरेली में नायाब तहसीलदार को अधिवक्ता द्वारा फोन पर धमकी और गाली गलौज करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद तहसीलदार का रोने का वीडियो वायरल हो गया। सेंट्रल बार और कलेक्ट्रेट बार ने बैठक कर अधिवक्ता से माफी मंगवाई। एसडीएम और तहसीलदार की अनुपस्थिति चर्चा का विषय रही। जमीन के मामले में अतिक्रमण हटाया गया और मुवक्किल को जेल भेजा गया।

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। नायाब तहसीलदार रमा शंकर को फोन पर अधिवक्ता द्वारा धमकी व गाली गलौज का मामला सामने आया है, जिसमें नायाब तहसीलदार का रोने का एक वीडियो सामने आने के खलबली मच गई है। सेंट्रल बार व कलेक्ट्रेट बार ने मामले में तहसील सभागार में एक बैठक कर अधिवक्ता द्वारा माफी मंगवाई गई। इस बैठक से एसडीएम प्रफुल्ल शर्मा व तहसीलदार आकृति श्रीवास्तव का मौजूद न होना चर्चा का विषय बना हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जानकारी के मुताबिक नायाब तहसीलदार जमीन के पट्टे के मामले की जांच करने ग्राम सभा बथुआ खास गए थे। उनका कहना है कि इसी दौरान एक अधिवक्ता का फोन आया। वह गंदी-गंदी गाली देते हुए, देख लेने की धमकी देने लगे। मामले में नायाब ने बार के पदाधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई।

    इसी को लेकर तहसील सभागार में सेंट्रल बार व कलेक्ट्रेट बार के पदाधिकारियों ने बैठक की। पदाधिकारियों के कहने पर आरोपी अधिवक्ता ने सार्वजनिक रूप से नायब तहसीलदार से माफी मांगी। बैठक में एसडीएम प्रफुल्ल शर्मा व तहसीलदार का न मौजूद रहना चर्चा का विषय बना रहा। लोगों का कहना है कि अपने अधीनस्थ के साथ हुई अभद्रता के मामले में दोनों का बैठक में रहना जरूरी था। उनका न रहना एक गलत परंपरा को जन्म दे रहा है।

    एक जमीन के मामले की जांच करने नायब तहसीलदार गए हुए थे, किसी अधिवक्ता ने फोन पर उनसे अभद्रता की। बार की बैठक बुलाई, जिसमें अधिवक्ता ने पैर पकड़कर माफी मांगी है। जमीन के मामले में अतिक्रमण हटा दिया गया है, मामले मुवक्किल का 151 में चालान कर उसे जेल भेज दिया गया है। - प्रफुल्ल शर्मा, एसडीएम सदर 