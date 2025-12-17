मथुरा हादसे के बाद परिवहन निगम सख्त, ड्राइवरों और वाहन स्वामियों पर कसेगा शिकंजा

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मथुरा में हुए सड़क हादसे के बाद परिवहन निगम के अधिकारी सख्त नजर आ रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए क्षेत्रीय प्रबंधक ने जिले के सभी चालकों व परिचालकों के लिए कड़े निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि किसी भी प्रकार की लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी।



परिवहन निगम डिपो में कुल 174 बसें है। जिसके संचालन के लिए 177 चालक व 300 के तकरीबन परिचालक तैनात है। परिवहन निगम ने सड़क दुर्घटनाओं को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में गंभीर दुर्घटनाएं करने पर चालकों को कानपुर प्रशिक्षण संस्थान, दूसरी में मध्यम दुर्घटना करने पर क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ और तीसरी में सामान्य दुर्घटना करने पर क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ में प्रशिक्षण दिया जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अधिकारियों ने विशेष रूप से अनुबंधित बसों पर सख्त निगरानी के निर्देश दिए हैं, क्योंकि इन बसों से जुड़ी शिकायतें लगातार सामने आ रही थीं। अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार यदि किसी अनुबंधित बस का चालक दुर्घटना का दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल सेवा से हटा दिया जाएगा।

इतना ही नहीं, यदि बस स्वामी द्वारा चालक को नहीं हटाया गया तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे मामलों में बस स्वामी का परिवहन निगम से किया गया अनुबंध समाप्त करने के साथ ही बस के संचालन पर भी रोक लगा दी जाएगी।