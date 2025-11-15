रायबरेली में बांके से गला काटकर पत्नी की दर्दनाक हत्या, फिर फंदे से लटककर दे दी जान
रायबरेली में एक व्यक्ति ने पत्नी की हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली। भीमराज ने सोनी देवी का गला काटकर हत्या की और फिर फांसी लगा ली। परिवारजनों ने दरवाजा न खुलने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। प्रारंभिक जांच में पारिवारिक विवाद की आशंका जताई जा रही है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। खीरों के सुरजीपुर निहस्था गांव में पति ने पहले धारदार हथियार से पत्नी का गला काटकर हत्या कर दी। उसके बाद कमरे में खुद फांसी लगाकर जान दे दी। महिला की बीती रात एक महिला की बांके से गला काटकर हत्या कर दी गई। साथ ही कमरे में उसके पति का शव भी फंदे से लटकता मिला। परिवारजन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
पुलिस अधिकारियों के अनुसार युवक ने पत्नी की हत्या के बाद फंदे पर लटक कर आत्महत्या कर ली है। दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके कारण युवक ने घटना को अंजाम दिया।
गांव निवासी भीमराज उर्फ भीखू अपनी पत्नी सोनी देवी, पुत्र नौ वर्षीय शिवम, सात वर्षीय शुभि व चार वर्षीय शिवांश के साथ रहते थे। शनिवार की सुबह काफी देर तक उनके घर का दरवाजा नहीं खुला तो परिवारजन को चिंता हुई। परिवारजन व ग्रामीण छत के रास्ते घर में घुसे और कमरे का दरवाजा तोड़ा। अंदर का मंजर देख सभी स्तब्ध रह गए।
कमरे में सोनी का शव पड़ा था व भीमराज का शव फंदे पर लटक रहा था। पास ही एक बांका भी पड़ा हुआ था। ये देख लोगों ने आनन फानन मामले की सूचना पुलिस को दी। एक साथ दो लोगों की मौत से अफरा तफरी मच गई। देखते ही देखते मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हो गए। पुलिस व फारेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य संकलित किए।
सूचना मिलने पर अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा भी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि प्रथम दृष्टया जांच में भीमराज द्वारा कमरा बंद कर पहले पत्नी की बांके से गला काटकर हत्या, उसके बाद खुद फांसी लगा लेने की बात सामने आ रही है।
दंपति के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके चलते भीमराज ने एक दिन पूर्व तीनों बच्चों को अपनी ससुराल पहुंचा दिया था, इसके बाद उसने रात में वारदात को अंजाम दिया।
एएसपी ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मामले में अब तक कोई तहरीर नहीं मिली है। घटना के पीछे के कारणों का पता लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।