    दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस में यात्री अचेत हालत में मिला, रायबरेली में हो रहा इलाज

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 03:54 PM (IST)

    Indian Railways : डाक्टरों के प्राथमिक परीक्षण में युवक की हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद उसे एम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। यात्री दिल्ली से प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। जिन्होने बताया कि होश में आने के बाद आगे की जानकारी दी जा जाएगी।

    दिल्ली से मालदा टाउन जाने वाली ट्रेन संख्या 14004 में यात्रा कर रहा एक युवक अचेत 

    जागरण संवाददाता, रायबरेली : दिल्ली से मालदा टाउन जाने वाली ट्रेन संख्या 14004 (दिल्ली–मालदा टाउन एक्सप्रेस) में यात्रा कर रहा एक युवक सोमवार को अचेत अवस्था में पाया गया। ट्रेन के रायबरेली रेलवे स्टेशन पर पहुंचने पर उसको ट्रेन से उतारा गया।

    ट्रेन में युवक के संदिग्ध परिस्थितियों में अचेत मिलने की जानकारी पर जीआरपी टीम तत्काल मौके पर पहुंची और प्राथमिक जांच के बाद उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि मालदा टाउन के बोगी में यात्री हरिश्चंद्र पुत्र बचई निवासी औशहनकापुरवा, जिला प्रतापगढ़ अचेत मिला था। जिसे जिला अस्पताल ले जाया गया था। जहां पर डाक्टरों के प्राथमिक परीक्षण में युवक की हालत गंभीर बताई गई, जिसके बाद उसे एम्स अस्पताल रेफर कर दिया गया। यात्री दिल्ली से प्रतापगढ़ की ओर आ रहा था। जिन्होने बताया कि होश में आने के बाद आगे की जानकारी दी जा जाएगी।