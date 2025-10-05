रायबरेली में नाले में बहता मिला युवक का शव, ग्रामीणों ने जताई हत्या की आशंका

रायबरेली के पास नैया नाले में एक युवक का शव मिला जिसके गले पर चोट के निशान थे। उसकी बाइक घटनास्थल से 6 किमी दूर मिली। ग्रामीणों को हत्या की आशंका है लेकिन पुलिस के अनुसार अभी तक कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फिलहाल मृतक के परिवार वालो ने कोई तहरीर नहीं दी है।

संवाद सूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। पूरे बाबूजी मजरे जमुरवां गांव स्थित नैया नाला में रविवार को एक युवक का शव बहता मिला। घटना स्थल से करीब छह किमी दूर गांव में बाजार के पास मृतक की बाइक भी खड़ी मिली। मृतक के गले व कान पर गहरे घाव के निशान बने हुए है। शव देख ग्रामीणों द्वारा युवक की हत्या कर शव नाले में फेंके जाने की आंशका जताई जा रही है।

पुलिस अधिकारियों की मानें तो मामले को लेकर अब तक किसी प्रकार की शिकायत नहीं की गई है। बछरावां के पूरे चोखे मजरे राघवपुर निवासी मुकेश बचपन से ही अपने ननिहाल पूरे बाबूजी मजरे जमुरावा में ही रहते थे। परिवारजन के मुताबिक रविवार की सुबह करीब छह बजे वह बाइक से घर में बिना कुछ बताए निकले, इसके बाद वापस नहीं लौटे।

शाम को ग्रामीणों ने उसका शव गांव के पास नैया नाला के गहरे पानी में देखा। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकाला। ग्रामीणों के मुताबिक मृतक के गले व कान पर पर धारदार हथियार के गहरे निशान बने हैं।