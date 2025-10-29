यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण शुरू, अमेठी-सुल्तानपुर और अयोध्या समेत इन जिलों को होगा फायदा
महराजगंज-इन्होंना मार्ग पर नैय्या नाला पुल के सर्विस लेन को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया है, जिससे भारी वाहनों का आवागमन जल्द बहाल होगा। दैनिक जागरण में खबर छपने के बाद अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई की और सर्विस लेन को चौड़ा करने का काम शुरू कर दिया। 1930 में बना यह पुल संकरा होने के कारण जाम का कारण था, जिसके समाधान के लिए सरकार ने इसे चौड़ा करने का फैसला किया है।
संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। महराजगंज-इन्होंना मार्ग पर बंद भारी वाहनों का आवागमन जल्द शुरू होगा। बुधवार से इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। तहसील मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर दूर महराजगंज-इन्होंना मार्ग पर कैर गांव के पास नैया नाला है।
अंग्रेजी हुकूमत में वर्ष 1930 में यहां पुल का निर्माण हुआ। इस मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया। पुल बनने के बाद इस मार्ग से अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी तक का सफर होने लगा। पुल सकरा होने के कारण आए दिन पुल के आस पास जाम की समस्या होने लगी।
समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने इस पुल को तोड़ कर चौड़ा करने का निर्माण लिया। मार्च माह में पुल निर्माण शुरू हो गया। बगल से ही बने सर्विस लेन से वाहनों का आवागमन चलता रहा। जुलाई में नैया नाले में पानी अधिक आ जाने से सर्विस लेन ध्वस्त हो गया। करीब एक माह तक इस मार्ग पर पूरी तरह वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया।
एक माह बाद पुल के दोनों ओर हाइट गेज लगाकर चार पहिया छोटी गाड़ियों का आवागमन बहल हुआ। भारी वाहनों का आवागमन आज भी बंद है। नैया नाला में पानी सूख गया, लेकिन पुल का निर्माण व भारी वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हुआ। इस समस्या को दैनिक जागरण ने मंगलवार को नैया नाला का सूखा पानी, नहीं शुरू हुआ पुल निर्माण शीर्षक से प्रकाशित किया।
खबर का असर हुआ और विभागीय अधिकारी हरकत में आए। मंगलवार देर शाम यहां श्रमिकों व मशीनों की खेप पहुंच गई। बुधवार सुबह से ही पुल के पास बने सर्विस लेन को चौड़ा करने का काम शुरू हो गया।
जेई ओम प्रकाश गौड़ ने बताया कि सर्विस लेन को चौड़ा करके, हाइट गेज हटाया जाएगा। जल्द ही इस मार्ग पर भारी वाहनों का आवागमन बहाल किया जाएगा। पुल निर्माण के लिए श्रमिकों की टीम पहुंच गई है। जल्द ही पुल निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।