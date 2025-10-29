यूपी के इस जिले में सड़क चौड़ीकरण शुरू, अमेठी-सुल्तानपुर और अयोध्या समेत इन जिलों को होगा फायदा

संवादसूत्र, महराजगंज (रायबरेली)। महराजगंज-इन्होंना मार्ग पर बंद भारी वाहनों का आवागमन जल्द शुरू होगा। बुधवार से इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। तहसील मुख्यालय से मात्र दो किलोमीटर दूर महराजगंज-इन्होंना मार्ग पर कैर गांव के पास नैया नाला है।

अंग्रेजी हुकूमत में वर्ष 1930 में यहां पुल का निर्माण हुआ। इस मार्ग पर आवागमन शुरू हो गया। पुल बनने के बाद इस मार्ग से अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, बाराबंकी तक का सफर होने लगा। पुल सकरा होने के कारण आए दिन पुल के आस पास जाम की समस्या होने लगी।

समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार ने इस पुल को तोड़ कर चौड़ा करने का निर्माण लिया। मार्च माह में पुल निर्माण शुरू हो गया। बगल से ही बने सर्विस लेन से वाहनों का आवागमन चलता रहा। जुलाई में नैया नाले में पानी अधिक आ जाने से सर्विस लेन ध्वस्त हो गया। करीब एक माह तक इस मार्ग पर पूरी तरह वाहनों का आवागमन बंद कर दिया गया।

एक माह बाद पुल के दोनों ओर हाइट गेज लगाकर चार पहिया छोटी गाड़ियों का आवागमन बहल हुआ। भारी वाहनों का आवागमन आज भी बंद है। नैया नाला में पानी सूख गया, लेकिन पुल का निर्माण व भारी वाहनों का आवागमन शुरू नहीं हुआ। इस समस्या को दैनिक जागरण ने मंगलवार को नैया नाला का सूखा पानी, नहीं शुरू हुआ पुल निर्माण शीर्षक से प्रकाशित किया।