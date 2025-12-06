प्रयागराज माघ मेला में जरूरत के अनुसार चलाई जाएंगी स्पेशल ट्रेन, रेलवे ने की तैयारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली : प्रयागराज में तीन जनवरी से प्रारंभ हो रहे Magh Mela Prayagraj 2026: माघ मेला को लेकर रेलवे भी अपनी तैयारी कर रहा है। ‍उत्तर रेलवे मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ सुनील कुमार वर्मा ने शनिवार को लखनऊ-प्रयागराज रेल मार्ग का विंडो निरीक्षण किया और रायबरेली भी पहुंचे।

मंडल रेल प्रबंधक लखनऊ सुनील कुमार वर्मा ने माघ मेला की तैयारियों की समीक्षा के साथ ट्रेन संचालन को लेकर शनिवार को रेल मार्ग का विंडो निरीक्षण किया। वह अपने स्पेशल निरीक्षण ट्रेन से निकले और रास्ते में आने वाले प्रमुख स्टेशनों की व्यवस्था व अन्य स्थितियों का जायजा लिया।

उन्होंने कहा कि माघ मेला में जरूरत के अनुसार पर्व पर स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। निरीक्षण के दौरान उन्होंने श्रीराजनगर, बछरावां, कुंदनगंज, हरचंदपुर, गंगागंज, रायबरेली, दरियापुर, लक्ष्मणपुर, ऊंचाहार व अरखा स्टेशन की स्थिति को करीब से देखा। इस दौरान स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाएं, ट्रैक की स्थिति, प्लेटफार्म की साफ-सफाई, सुरक्षा इंतजाम तथा प्रकाश व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। निरीक्षण के दौरान रेलवे अधिकारियों को जरूरी सुधार कार्य समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही रेलवे कर्मचारियों को यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया।