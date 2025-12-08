माघ मेला 2026 में रेलवे लागू करेगा कलर कोडिंग सिस्टम, भीड़ नियंत्रण में होगी आसानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। आगामी माघ मेला 2026 में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन महाकुंभ की तर्ज पर प्रयागराज जंक्शन जाने वाली ट्रेनों पर कलर कोडिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है। इस व्यवस्था के तहत स्टेशन परिसर में यात्रियों के लिए अलग-अलग रंग के यात्री आश्रय स्थल बनाए जाएंगे।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इन आश्रय स्थलों के माध्यम से यात्रियों को प्रवेश वहां दिया जाएगा। प्रत्येक आश्रय स्थल पर रंग के साथ प्रमुख रूट भी अंकित होगा, जिससे श्रद्धालुओं को अपनी ट्रेन व प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में परेशानी न हो।



प्रत्येक रंग का एक निर्धारित मार्ग होगा। उदाहरण के तौर पर अगर किसी यात्री को लखनऊ रेलमार्ग के रूट से यात्रा करनी है तो उसे लाल रंग वाले आश्रय स्थल से प्रवेश दिया जाएगा। इससे यात्री सीधे उसी प्लेटफार्म तक पहुंच सकेगा, जहां उसकी ट्रेन आएगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि महाकुंभ के दौरान लागू इस व्यवस्था से यात्रियों को काफी राहत मिली थी, इसलिए इस बार भी इसे लागू किया जा रहा है। माघ मेला 2026 में देश-विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना है।

सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए रेलवे ने प्रयागराज जंक्शन पर लाल, नीला, पीला व हरा रंग कोडिंग के तहत चार यात्री आश्रय स्थल तैयार किए हैं। यह व्यवस्था मुख्य स्नान पर्व पर अनिवार्य रूप से लागू होगी। यदि सामान्य दिनों में भी अत्यधिक भीड़ रहती है तो कलर कोडिंग सिस्टम सक्रिय किया जाएगा।