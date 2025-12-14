रायबरेली में मदरसा शिक्षक की हत्या से आक्रोश, गांव में पुलिस बल तैनात
रायबरेली में एक मदरसा शिक्षक की हत्या से आक्रोश फैल गया है। घटना के बाद गांव में तनाव व्याप्त है, जिसके कारण पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस मामल ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, डीह (रायबरेली)। सीएचसी के पास नहर पटरी पर शुक्रवार को हुई मदरसा शिक्षक की हत्या से परिवारजन समेत ग्रामीणों में आक्रोश है। गांव की स्थिति तनाव पूर्ण बनी हुई है। इसे देखते हुए गांव में पुलिस बल की तैनाती की गई है। शनिवार की सुबह से ही मृतक के घर पर लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई।
देर शाम मृतक शिक्षक का शव गांव पहुंचा तो परिवारजन की चीत्कार सुन लोगों की आंखें झलक पड़ी। घटना से लोगों में रोष है। लोगों ने जल्द से जल्द आरोपितों की गिरफ्तारी की मांग की है। शव गांव के बाहर दफनाया गया।
मदरसा शिक्षक मुर्तजा हुसैन की दिनदहाड़े गोली मार की गई हत्या से गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी है। मृतक के पैतृक आवास पर सन्नाटा रहा। परिवारजन सड़क किनारे बने मृतक के चचेरे भाई के घर पर ही मौजूद थे।
वहीं, बड़ी संख्या में ग्रामीण व रिश्तेदार मृतक की पत्नी व बच्चों को ढांढस बंधा रहे थे। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं थी। मृतक के पुत्र सूफियान ने बताया कि शुक्रवार को पिताजी ने कहा था कि तुम सीएचसी के पास आ जाओ और बहन को ले जाओ।
मैं दूसरे रास्ते से गया था, जिसकी वजह आरोपितों को रास्ते में नहीं देख पाया। रुंधे गले से सूफियान कहते हैं कि अगर मैं उसी रास्ते से गया होता तो हमलावरों को देख लेता और पिताजी को उनके बारे में बता देता। आरोपित अयूब के घर में ताला लगा हुआ था।
आरोपित अयूब का रहा है आपराधिक इतिहास
घटना में आरोपित अयूब लंबे समय से अपराध से जुडा है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार वर्ष 2017 में अयूब पर अवैध असलहा बनाने का मुकदमा दर्ज किया गया था। इसके पूर्व उस पर मिनी गुंडा एक्ट के तहत भी कार्रवाई की जा चुकी है।
ग्रामीणों की मानें तो अवैध असलहा फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद से ही अयूब मृतक मुर्तजा हुसैन से रंजिश रखता था। वहीं वर्ष 2022 में गांव में बन रही एक सड़क को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों पर मारपीट का मुकदमा भी दर्ज किया गया था। तब से तनातनी बनी हुई थी।
