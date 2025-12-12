Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रायबरेली में बेटी को लेकर घर जा रहे मदरसा शिक्षक की गोली मारकर हत्या, मौके से फरार हुए आरोपित

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 08:09 PM (IST)

    रायबरेली में एक मदरसा शिक्षक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शिक्षक अपनी बेटी के साथ घर जा रहे थे तभी अज्ञात हमलावरों ने उन्हें निशाना बनाया और मौके से ...और पढ़ें

    Hero Image

    बेटी को लेकर घर जा रहे मदरसा शिक्षक की गोली मारकर हत्या।

    संवाद सूत्र, डीह (रायबरेली)। बेटी को लेकर घर जा रहे मदरसा शिक्षक को दबंगों ने पुरानी रंजिश के चलते दिन दहाड़े दौड़ा कर गोली मार दी। घटना में शिक्षक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटी ने किसी तरह भागकर जान बचाई। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग दौड़ पड़े, जिन्हें देख आरोपित मौके से फरार हो गए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फारेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंचे अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने वारदात की जानकारी ली। साथ ही चार टीमें गठित कर आरोपितों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी के निर्देश दिए। मृतक के चचेरे भाई की तहरीर पर पुलिस ने छह आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया है।

    नसीराबाद के उत्तरी पाटकपुर मजरे बिरनावां निवासी मुर्तजा हुसैन क्षेत्र के पूरे जालिम मजरे रोखा स्थित मदरसे में शिक्षक थे। शुक्रवार को मदरसे में पढ़ाने के बाद वह पूरे सरदार मजरे रोखा स्थित अपनी बेटी इशरत जहां की ससुराल से उसे लेकर बाइक से वापस घर जा रहे थे।

    इरशत जहां के अनुसार जैसे ही वे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र व वट गोसाई बाबा के स्थान के आगे नहर पटरी पर पहुंचे, उन्हीं के गांव के ही दबंगों ने उन्हें घेर लिया। दबंगों से बचने के लिए पिता-पुत्री भागे तो आरोपितों ने उन्हें दौड़ा लिया और नहर के किनारे खाई में गिराकर मुर्तजा हुसैन के सिर में गोली मार दी, जिससे घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई।

    इशरत जहां का कहना है कि इस दौरान आरोपितों ने उन्हें भी पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह भागकर किसी तरह सीएचसी के पास बने मेडिकल स्टोर पर पहुंची और लोगो को घटना की जानकारी दी। जानकारी होने पर बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है।

    जानकारी होते ही डीह समेत सलोन थाने की फोर्स मौके पर पहुंची। अपर पुलिस अधीक्षक भी फारेंसिक टीम व एसओजी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फारेंसिक टीम ने घटना स्थल पर जांच कर साक्ष्य संकलित किए।

    एएसपी संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि मृतक के चचेरे भाई अब्दुल हफीज की तहरीर पर मोहम्मद अयूब, जब्बार, मोहम्मद मुर्तजा, मोहम्मद नईम, मोहम्मद जुबेर व मोहम्मद रफीक के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसओजी समेत चार टीमें गठित कर आरोपितों की तलाश की जा रही है।