    रायबरेली में पुलिस मुठभेड़ में लूट के चार आरोपित गिरफ्तार, एक के पैर में लगी गोली

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 12 Dec 2025 04:36 PM (IST)

    रायबरेली में लूट के चार आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में एक आरोपी के पैर में गोली लगी। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी ...और पढ़ें

    Hero Image

    मुठभेड़ में लूट के चार आरोपित गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार में किसान से हुई 1.10 लाख की लूट के मामले में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गुरुवार की देर रात चार आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। अपर पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान पुलिस की ओर से की गई।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जवाबी फायरिंग में एक आरोपित के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपितों के पास 90 हजार नकदी, एक तमंचा, एक पिस्टल, तीन मोबाइल फोन, दो बाइकें बरामद हुई हैं।

    अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गदागंज के गढ़ी मनिहर सरकी निवासी दीन मोहम्मद ने तहरीर देकर बताया कि करीब दो माह पूर्व उन्होंने अपना ट्रैक्टर पूरे बाग मजरे मनिहर सरकी निवासी मुकेश के हाथों एक लाख रुपये में गिरवी रखा था।

    मंगलवार को जब उन्होंने ट्रैक्टर छुड़ाने के लिए मुकेश को फोन किया तो मुकेश ने उसे सन बिरवन मजरे किसुनदास पुर गांव स्थित धर्म कांटा के पास बुलाया। वह अपने साथी आनंद तिवारी के साथ वहां पहुंचे तो पता चला कि ट्रैक्टर कमोली गांव स्थित मुर्गी फार्म पर खड़ा है।

    इस पर वह दोनों लोगाें के साथ कमोली गांव जा रहे थे, तभी रास्ते में ईंट भट्ठे के पास दो बाइक सवार चार बदमाशों ने उन्हें रोक लिया और तमंचा के बल पर मारपीट करते हुए 1.10 लाख रुपये लूट कर फरार हो गए।

    एएसपी का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही थी। गुरुवार की रात मनीराम पुर गांव स्थित शारदा नहर पुल के पास वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस को दो बाइकों पर सवार चार संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिए, पुलिस के रोकने पर वे भागने लगे।

    घेराबंदी करने के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में आरोपित गंगश्री मजरे बड़ागांव निवासी आशीष के दाहिने पैर में गोली लगने से वह जमीन पर गिर पड़ा।

    इस दौरान पुलिस ने घेराबंदी कर अन्य आरोपितों पट्टी रहस कैथवल निवासी उत्तम, सवैया राजे गांव के संदीप, हसन गंज के ऋषभ को भी गिरफ्तार कर लिया।

    एएसपी का कहना है कि आरोपित आशीष पर रायबरेली व प्रतापगढ़ में तीन और उत्तम पर रायबरेली जनपद में तीन मुकदमे दर्ज हैं। सभी आरोपितों को जेल भेजा जा रहा है।