ट्रेनों की जानकारी देने वाले एलईडी पर चार्ट प्रसारण शुरू, यात्रियों को मिलेगी सटीक जानकारी
रायबरेली में ट्रेनों की जानकारी देने वाले एलईडी पर अब चार्ट का प्रसारण शुरू हो गया है। इससे यात्रियों को ट्रेन संबंधी सटीक जानकारी प्राप्त हो सकेगी, ज ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनों के बारे में सही जानकारी मिल सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई। जिन्हे रविवार के दिन से शुरू कर दिया गया है। इससे ट्रेनों के आने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी मिल सकेगी।
स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर 22, प्लेटफॉर्म नंबर दो व तीन पर आठ नई एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इन एलईडी स्क्रीन के जरिए अब यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले ही आरक्षण चार्ट स्क्रीन पर दिखेगा। इससे उन्हें सीट की जानकारी मिल सकेगी, जिन एलईडी पर चार्ट प्रसारित होने लगा है।
रेलवे टेलीकॉम विभाग के सीनियर सेक्शन इंजीनियर संदीप कुमार का कहना है कि पहले चार्ट तैयार होने में देरी या अनिश्चितता बनी रहती थी, जिससे यात्रियों को टिकट की स्थिति समझने में दिक्कत होती थी।
अब जैसे ही चार्ट बनेगा, उसे एलईडी स्क्रीन पर देख सकेंगे। कुछ विशेष ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले भी तैयार किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी एलईडी स्क्रीन उसी अनुसार अपडेट होंगी।
जिन्होने बताया कि रायबरेली रेलवे स्टेशन पर लगी सभी एलईडी को रविवार से शुरू कर दिया गया है। अन्य स्टेशनों में भी एलईडी लगाई जाएगी।
