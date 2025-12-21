ट्रेनों की जानकारी देने वाले एलईडी पर चार्ट प्रसारण शुरू, यात्रियों को मिलेगी सटीक जानकारी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को ट्रेनों के बारे में सही जानकारी मिल सके, इसके लिए प्लेटफॉर्म पर एलईडी स्क्रीन लगाई गई। जिन्हे रविवार के दिन से शुरू कर दिया गया है। इससे ट्रेनों के आने का समय और प्लेटफॉर्म नंबर की जानकारी मिल सकेगी।

स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर एक पर 22, प्लेटफॉर्म नंबर दो व तीन पर आठ नई एलईडी स्क्रीन लगाई गई हैं। इन एलईडी स्क्रीन के जरिए अब यात्रियों को ट्रेन रवाना होने से आठ घंटे पहले ही आरक्षण चार्ट स्क्रीन पर दिखेगा। इससे उन्हें सीट की जानकारी मिल सकेगी, जिन एलईडी पर चार्ट प्रसारित होने लगा है।