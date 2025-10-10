Language
    लालगंज रेलवे स्टेशन पर लगा पब्लिक अनाउंस सिस्टम, नहीं बढ़ा टिकट आरक्षण का समय

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Fri, 10 Oct 2025 02:28 PM (IST)

    लालगंज रेलवे स्टेशन पर यात्रियों के लिए पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम शुरू किया गया है, जिससे ट्रेनों की जानकारी मिलेगी। टिकट आरक्षण का समय नहीं बढ़ने से यात्रियों को निराशा हुई है। रेलवे प्रशासन से आरक्षण समय बढ़ाने की मांग की गई है, लेकिन अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है। यात्रियों को बेहतर सुविधा देने का प्रयास किया जा रहा है।

    लालगंज रेलवे स्टेशन पर लगा पब्लिक अनाउंस सिस्टम।

    संवाद सूत्र, लालगंज। रायबरेली व्यापारियों व रेल यात्रियों की लंबे समय से चली आ रही मांग के बाद अब लालगंज रेलवे स्टेशन पर अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया है। हालांकि, आरक्षण टिकट खिड़की का समय अब तक नहीं बढ़ाया जा सका है जिसके चलते रेल यात्रियों में नाराजगी है। उल्लेखनीय की रेलवे स्टेशन लालगंज पर आधुनिक रेल डिब्बा कारखाना से बनकर आने वाले रेल डिब्बों की रैक खड़ी रहती है।

    इन डिब्बों के खड़े रहने से सवारी गाड़ियां किस प्लेटफार्म पर आएंगी इसका यात्रियों को अंदाजा नहीं लग पाता था। एक नंबर प्लेटफार्म पर खड़े रेल यात्रियों को प्लेटफार्म पर पहुंचने के बाद पता चलता था कि ट्रेन दो नंबर अथवा तीन नंबर प्लेटफार्म पर आ गई है। जिसके बाद ट्रेन पकड़ने के लिए उनमें भगदड़ मच जाती थी।

    जिनके पास समान अधिक होता था अथवा वृद्ध व बीमार लोगों को ओवर ब्रिज चढ़कर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने में घोर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई बार तो लोगों की ट्रेन  छूट जाती थी। लंबे समय से रेलवे स्टेशन पर पब्लिक अनाउंस सिस्टम लगवाए जाने की मांग चली आ रही थी।

    रेलवे स्टेशन पर यह मशीन रखी भी हुई थी लेकिन लगाई नहीं जा रही थी। बीती 4 अक्टूबर को रेलवे स्टेशन का निरीक्षण करने आए मंडल रेल प्रबंधक से उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल के जिला अध्यक्ष रोहित सोनी लाला व नगर अध्यक्ष विवेक शर्मा की अगुवाई में भारी संख्या में व्यापारियों ने इसे लगवाए जाने समेत आरक्षण खिड़की का समय दोपहर 2  बजे से बढ़ाकर 4 बजे तक किए जाने की मांग की थी।

    डीआरएम ने भी एक सप्ताह के अंदर अनाउंस सिस्टम लगवाने का आश्वासन दिया था। अब रेलवे स्टेशन पर इस मशीन को लगा दिया गया है। ट्रेन आने के पहले ही रेल यात्रियों को इस बात की जानकारी हो जाती है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफार्म पर आ रही है जिसके चलते वह सुविधाजनक तरीके से उस प्लेटफार्म पर जाकर खड़े हो जाते हैं।

    जिससे उन्हें ट्रेन पकड़ने में सुविधा होने लगी है। हालांकि आरक्षण टिकट खिड़की का समय न बढ़ाए जाने से अब भी रेल यात्रियों और व्यापारियों में आक्रोश है।