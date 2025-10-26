Language
    रायबरेली में कार्तिक मेले को देखते हुए बनेंगे अस्थाई बस स्टेशन, श्रद्धालुओं के मिलेंगी ये सुविधाएं

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 03:09 PM (IST)

    रायबरेली में कार्तिक पूर्णिमा मेले के लिए अस्थाई बस स्टेशन बनेंगे। दूर-दूर से आने वाले श्रद्धालुओं को पीने के पानी, शौचालय और बैठने जैसी सुविधाएं मिलेंगी। शहर में जाम से बचने के लिए स्टेशन बाहरी इलाके में होंगे, जहाँ से मेला स्थल तक ऑटो आसानी से मिलेंगे। परिवहन विभाग श्रद्धालुओं की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहा है।

    सराय दिलावर बाग व मौहारी बाग में बनेंगे अस्थाई बस स्टेशन।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए डलमऊ क्षेत्र के सराय दिलावर बाग और मौहारी बाग में अस्थाई बस स्टेशन बनाए जाने की योजना तैयार की है। इस संबंध में डिपो के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम डिपो के अधिकारियों ने अधिशासी अभियंता, डलमऊ को पत्र भेजकर मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।

    मांग पत्र में अस्थाई बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, तथा रात के समय प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट लगाने की बात कही गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं।

    श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम हर साल अस्थाई बस स्टेशन बनाकर बसों के संचालन की व्यवस्था करता है, ताकि यात्रियों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डलमऊ में दो जगह पर अस्थायी बस स्टेशन बनाया जाएगा। जहां पर कंट्रोलरूम खुलेगा, शटल बसें चलाई जाएंगी।

    इसके अतिरिक्त डिपो की तकरीबन 50 बसों का संचालन श्रद्धालुओं के लिए लगाया जाएगा। जिसके निगरानी को लेकर चालक-परिचालक के साथ ही कर्मचारी व अधिकारियों की ड्यूटी भी लगाई जाएगी।जिसका चार्ट तैयार किया जा रहा है।वहां पर अस्थाई बस स्टेशन पर असुविधा न हो इसको लेकर डलमऊ अधिशाषी डलमऊ को पत्राचार करके जरूरत पर मांग किया गया है।