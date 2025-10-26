रायबरेली में कार्तिक मेले को देखते हुए बनेंगे अस्थाई बस स्टेशन, श्रद्धालुओं के मिलेंगी ये सुविधाएं

जागरण संवाददाता, रायबरेली। कार्तिक पूर्णिमा मेले को देखते हुए परिवहन निगम ने यात्रियों की सुविधा के लिए डलमऊ क्षेत्र के सराय दिलावर बाग और मौहारी बाग में अस्थाई बस स्टेशन बनाए जाने की योजना तैयार की है। इस संबंध में डिपो के अधिकारियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन निगम डिपो के अधिकारियों ने अधिशासी अभियंता, डलमऊ को पत्र भेजकर मेले के दौरान यात्रियों की सुविधा हेतु आवश्यक इंतजाम कराने की मांग की है।

मांग पत्र में अस्थाई बस स्टेशनों पर साफ-सफाई, पीने के पानी के लिए टैंकर की व्यवस्था, मोबाइल टॉयलेट, तथा रात के समय प्रकाश व्यवस्था के लिए लाइट लगाने की बात कही गई है। कार्तिक पूर्णिमा पर डलमऊ में हर वर्ष लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचते हैं।

श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए परिवहन निगम हर साल अस्थाई बस स्टेशन बनाकर बसों के संचालन की व्यवस्था करता है, ताकि यात्रियों को आने-जाने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। क्षेत्रीय प्रबंधक आरके त्रिपाठी का कहना है कि डलमऊ में दो जगह पर अस्थायी बस स्टेशन बनाया जाएगा। जहां पर कंट्रोलरूम खुलेगा, शटल बसें चलाई जाएंगी।