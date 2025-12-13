Language
    रायबरेली में अजरबैजान और रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी, आरोपितों के फोन बंद 

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 07:03 PM (IST)

    रायबरेली में अजरबैजान और रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी का मामला सामने आया है। इस मामले में आरोपितों के फोन बंद बताए जा रहे है ...और पढ़ें

    अजरबैजान और रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर 1 करोड़ से अधिक की ठगी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी खोल ठगों ने करीब 100 से अधिक युवकों को अपना शिकार बनाया। आरोप है कि एजेंसी संचालक युवकों काे अजरबैजान और रूस में नौकरी दिलाने के नाम पर एक करोड़ से अधिक की ठगी की। इसके बाद फरार हो गए। पीड़ितों ने इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से करके न्याय की गुहार लगाई है।

    उन्नाव के भूपखेड़ा मवई थाना मौरावां निवासी सूर्यपाल यादव, डलमऊ के लक्ष्मिनगंज जोहवानटकी निवासी अरविंद कुमार समेत बड़ी संख्या में युवक शनिवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे।

    उन्होंने एसपी को दिए शिकायती पत्र में बताया कि लालगंज के डिहवा में एक टूर एंड ट्रैवल्स एजेंसी संचालित है। आरोप है कि एजेंसी संचालित करने वाली महिला समेत तीन लोगों ने उन सभी को अजरबैजान व रूस में नौकरी दिलाने की बात कही।

    इसके बाद सभी के पासपोर्ट जमा कराए गए। साथ ही किसी से डेढ़ लाख, किसी से सवा लाख तो किसी से 90 हजार रुपये लिए गए। कुछ दिनों बाद उन्हें पासपोर्ट, वीजा व टिकट देकर 27 अक्टूबर को दिल्ली जाने को कहा गया।

    जब सभी लोग दिल्ली पहुंचे तो बताया गया कि आपकी फ्लाइट निरस्त हो गई है। दो दिन रुकिए, दोबारा टिकट भेजा जा रहा है। पीड़ितों का कहना है कि वे वहां चार दिन रुके रहे, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई। जिसके बाद सभी लोग वापस लौट आए।

    घर लौटने के बाद जब एजेंसी संचालकों से संपर्क किया गया तो उन्होंने पांच नवंबर का टिकट जारी कराने का आश्वासन दिया। पांच नवंबर को फिर फ्लाइट निरस्त होने की बात बताते हुए 10 नवंबर को टिकट कराने की बात कही गई।आरोप है कि इसके बाद से आरोपितों के फोन बंद हैं। जब पीड़ित एजेंसी पहुंचे तो वहां भी ताला लगा मिला।

    पीड़ितों का कहना है कि मकान मालिक द्वारा पहले ये आश्वासन दिया गया था कि तुम लोगों का पैसा हमारी जिम्मेदारी पर है, लेकिन अब मकान मालिक पैसा हड़पने की बात कहते हुए शिकायत करने पर धमकी देते हैं। लालगंज कोतवाल प्रमोद सिंह का कहना है कि तहरीर मिली है, जांच की जा रही है। जांच के उपरांत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।