झारखंड की महिला को प्रेम जाल में फंसाकर युवक ने किया शारीरिक शोषण, धर्म बदलने का बनाया दवाब
उत्तर प्रदेश के रायबरेली में झारखंड की एक महिला को प्रेम जाल में फंसाकर एक युवक ने शारीरिक शोषण किया और उस पर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस मामले की ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण रायबरेली। जगतपुर क्षेत्र के एक मुस्लिम युवक ने झारखंड प्रांत की महिला को नाम बदलकर प्रेमजाल में फंसाया। महिला का आरोप है कि युवक ने उसका शारीरिक व आर्थिक शोषण किया। साथ ही धर्म बदलने का दबाव बनाया।
युवक के प्रेम जाल में फंस कर उसने अपने पति से विवाह विच्छेद तक की बात कर डाली। महिला ने युवक पर लव जेहाद, नाम बदलकर शादी का झूठा वादा करने का भी आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है।
झारखंड प्रांत निवासी महिला ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वर्ष 2018 में उसकी मुलाकात इंटरनेट मीडिया एप स्टार मेकर पर पिछवारा गांव निवासी मोहम्मद शमीम सिद्दीकी से हुई। दोनों में दोस्ती हुई तो शमीम ने उसे इंस्टाग्राम आईडी बनाने के लिए कहा।
इसके बाद इंस्टाग्राम पर दोनों के बीच कई-कई घंटे बातचीत होने लगी। दिसंबर 2022 में वह और शमीम दिल्ली में पांच दिन, मई 2023 में प्रयागराज में दो दिन व शमीम के घर में दो दिन रही, जहां उसका शारीरिक शोषण किया गया।
महिला का कहना है कि शमीम उससे कई बार रुपये भी ले चुका है। एक बार शमीम ने डेढ़ लाख रुपये मांगे, जो वह नहीं दे पाई। महिला का कहना है कि 2024 में उसे पता चला कि शमीम का किसी दूसरी लड़की से चक्कर चल रहा है। उसने विरोध किया तो शमीम ने उसे वीडियो व फोटो प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दी।
सितंबर 2025 में वह अपने पति के साथ शमीम के घर जाने के लिए रायबरेली आई तो शमीम उसे रास्ते में मिला और बहला फुसलाकर अपनी बातों में फंसा लिया, जिसके बाद दोनों के बीच फिर बातचीत शुरू हो गई।
इस दौरान युवक ने उससे कहा कि वह पति को छोड़कर लखनऊ आ जाए, जहां कोर्ट मैरिज कर दोनों साथ में रहेंगे। महिला ने युवक पर धर्म परिवर्तन, जव जेहाद, नाम बदलकर शादी का झूठा वादा, शारीरिक व आर्थिक शोषण करने का आरोप लगाया है।
महिला ने सोमवार को पिछवारा चौराहा पहुंचकर विरोध दर्ज कराया था। इस दौरान काफी देर तक हंगामे का माहौल रहा। थानाध्यक्ष पंकज त्यागी का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरोपित के विरुद्ध केस दर्ज किया गया है। मामले की जांच की जा रही है।
