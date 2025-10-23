इस एक्सप्रेस ट्रेन में जैसे ही यात्रियों ने खोली चादर तो आने लगी बदबू, दाग-धब्बे भी साफ आ रहे थे नजर

जागरण संवाददाता, रायबरेली। देहरादून से बनारस जा रही जनता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15120) के एसी कोच में गंदे चादर व तकिए दिए जाने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। स्टेशन पहुंचे यात्रियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे की ओर से स्वच्छता और बेहतर सेवा का दावा तो किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

ट्रेन के एसी बोगी में बैठे यात्रियों ने बताया कि दिए गए चादर गंदे व उनमें बदबू आ रही थी। कई यात्रियों ने बताया कि तकियों के कवर मेंं भी दाग-धब्बे साफ नजर आ रहे थे। जिसको लेकर हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यात्रियों ने कहा कि एसी कोच का टिकट महंगे दामों पर खरीदने के बाद भी उचित सुविधा नहीं मिलती तो यह रेलवे की बड़ी लापरवाही है।