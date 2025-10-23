Language
    इस एक्सप्रेस ट्रेन में जैसे ही यात्रियों ने खोली चादर तो आने लगी बदबू, दाग-धब्बे भी साफ आ रहे थे नजर

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 06:16 PM (IST)

    देहरादून से बनारस जा रही जनता एक्सप्रेस के एसी कोच में यात्रियों को गंदी चादरें और तकिए मिलने से नाराजगी हुई। यात्रियों ने रेलवे की स्वच्छता के दावों पर सवाल उठाए और हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई। रायबरेली स्टेशन पर स्टाफ ने सफाई कर्मियों की कमी बताई। लखनऊ मंडल के अधिकारी ने जांच का आश्वासन दिया है।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। देहरादून से बनारस जा रही जनता एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 15120) के एसी कोच में गंदे चादर व तकिए दिए जाने पर यात्रियों ने नाराजगी जताई। स्टेशन पहुंचे यात्रियों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि रेलवे की ओर से स्वच्छता और बेहतर सेवा का दावा तो किया जाता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

    ट्रेन के एसी बोगी में बैठे यात्रियों ने बताया कि दिए गए चादर गंदे व उनमें बदबू आ रही थी। कई यात्रियों ने बताया कि तकियों के कवर मेंं भी दाग-धब्बे साफ नजर आ रहे थे। जिसको लेकर हेल्पलाइन नंबर 139 पर शिकायत भी दर्ज कराई गई है। यात्रियों ने कहा कि एसी कोच का टिकट महंगे दामों पर खरीदने के बाद भी उचित सुविधा नहीं मिलती तो यह रेलवे की बड़ी लापरवाही है।

    रायबरेली स्टेशन पर कुछ यात्रियों ने ट्रेन रुकने के दौरान आन-ड्यूटी स्टाफ से इस बारे में शिकायत की, मगर स्टाफ ने सफाई कर्मियों की कमी का हवाला देकर सहायता करने में असमर्थता जताई। यात्री विजय कुमार व सुमन सिंह का कहना है कि बोगी नंबर बी-वन व बी-टू में गंदे व दागदार चादर दिए गए, जिसको लेकर रेलवे हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई गई है। लखनऊ मंडल के सहायक मंडल यांत्रिक अभियंता संजीव रंजन का कहना है कि टीम गठित कर मामले की जांच कराई जाएगी।