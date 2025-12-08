Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Indian Railways: ओवरचार्जिंग पर कसेगी नकेल, प्रीमियम ट्रेनों में लागू हुई आईआरसीटीसी की नई व्यवस्था

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 08 Dec 2025 03:45 PM (IST)

    आईआरसीटीसी ने ट्रेनों में ओवरचार्जिंग रोकने के लिए नई व्यवस्था शुरू की है। प्रीमियम ट्रेनों में वेंडरों को नई वर्दी मिलेगी जिस पर हेल्पलाइन नंबर होगा। ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। ट्रेनों में वेंडरों द्वारा यात्रियों से मनमाना पैसा वसूलना अब आसान नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

    इसके तहत प्रीमियम ट्रेनों में तैनात वेंडरों को नया यूनिफार्म दिया जाएगा, जिस पर हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा। यात्री सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

    आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। नए सिस्टम में वेंडरों को एक विशेष कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड पर दो क्यूआर कोड होंगे।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पहला क्यूआर स्कैन करते ही यात्री खाने-पीने के सभी वस्तुओं की अधिकृत दरों की सूची देख सकेंगे। इससे वास्तविक कीमतों की जानकारी मिलेगी व ओवरचार्जिंग की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी।

    दूसरे क्यूआर कोड का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जाएगा। इससे छुट्टे पैसों की समस्या व कैश लेनदेन में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

    नई व्यवस्था की शुरुआत फिलहाल राजधानी व वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनों में की गई है। इसके बाद इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा।

    आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक ने बताया कि कैटरिंग व ओवरचार्जिंग से जुड़ी प्रतिदिन कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। यात्रियों से अपील है कि वे दर सूची देखकर ही भुगतान करें और किसी भी अनियमितता पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।