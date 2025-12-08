Indian Railways: ओवरचार्जिंग पर कसेगी नकेल, प्रीमियम ट्रेनों में लागू हुई आईआरसीटीसी की नई व्यवस्था

आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार का कहना है कि यात्रियों की बढ़ती शिकायतों के बाद यह कदम उठाया गया है। नए सिस्टम में वेंडरों को एक विशेष कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड पर दो क्यूआर कोड होंगे।

इसके तहत प्रीमियम ट्रेनों में तैनात वेंडरों को नया यूनिफार्म दिया जाएगा, जिस पर हेल्पलाइन नंबर अंकित रहेगा। यात्री सीधे शिकायत दर्ज करा सकेंगे।

जागरण संवाददाता, रायबरेली। ट्रेनों में वेंडरों द्वारा यात्रियों से मनमाना पैसा वसूलना अब आसान नहीं होगा। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (आईआरसीटीसी) ने ओवरचार्जिंग पर रोक लगाने के लिए नई व्यवस्था लागू की है।

पहला क्यूआर स्कैन करते ही यात्री खाने-पीने के सभी वस्तुओं की अधिकृत दरों की सूची देख सकेंगे। इससे वास्तविक कीमतों की जानकारी मिलेगी व ओवरचार्जिंग की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी।

दूसरे क्यूआर कोड का उपयोग डिजिटल भुगतान के लिए किया जाएगा। इससे छुट्टे पैसों की समस्या व कैश लेनदेन में होने वाली गड़बड़ियों पर रोक लगेगी।

नई व्यवस्था की शुरुआत फिलहाल राजधानी व वंदे भारत हाई स्पीड ट्रेनों में की गई है। इसके बाद इसे अन्य ट्रेनों में भी लागू किया जाएगा।

आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक ने बताया कि कैटरिंग व ओवरचार्जिंग से जुड़ी प्रतिदिन कई शिकायतें प्राप्त होती हैं। उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था लागू होने के बाद शिकायतों में कमी आने की उम्मीद है। यात्रियों से अपील है कि वे दर सूची देखकर ही भुगतान करें और किसी भी अनियमितता पर तुरंत शिकायत दर्ज कराएं।