यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल, करीब डेढ़ घंटे परेशान रहे यात्री

जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ से प्रयागराज संगम जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस (14210) का इंजन शनिवार की सुबह अचानक हरचंदपुर और गंगागंज के बीच किमी संख्या 1007/8 के पास खराब हो गया। इंजन खराब होने से ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक रुकी रही, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

हालांकि लोको पायलट व गार्ड ने इंजन की खराबी सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। धूप और गर्मी के कारण यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ गई। लखनऊ कंट्रोल रूम सूचना देने के बाद रायबरेली से एक डीजल इंजन भेजा, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया किया। इस दौरान करीब एक घंटा बीस मिनट का समय लग गया। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का इलेक्ट्रिक इंजन फेल हो गया था। डीजल इंजन भेजकर ट्रेन को आगे रवाना कराया गया है।