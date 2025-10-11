Language
    यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल, करीब डेढ़ घंटे परेशान रहे यात्री

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 09:25 PM (IST)

    रायबरेली में लखनऊ-प्रयागराज इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन हरचंदपुर और गंगागंज के बीच खराब हो गया। जिससे ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक रुकी रही और यात्रियों को परेशानी हुई। लोको पायलट की कोशिशें विफल रहीं, जिसके बाद यात्रियों ने हंगामा किया। लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचना दी गई और रायबरेली से डीजल इंजन भेजकर ट्रेन को रवाना किया गया।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। लखनऊ से प्रयागराज संगम जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस (14210) का इंजन शनिवार की सुबह अचानक हरचंदपुर और गंगागंज के बीच किमी संख्या 1007/8 के पास खराब हो गया। इंजन खराब होने से ट्रेन करीब डेढ़ घंटे तक रुकी रही, जिसके कारण यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

    हालांकि लोको पायलट व गार्ड ने इंजन की खराबी सुधारने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। इस दौरान ट्रेन में सवार यात्रियों ने नाराजगी जताते हुए हंगामा किया। धूप और गर्मी के कारण यात्रियों की परेशानी और भी बढ़ गई। लखनऊ कंट्रोल रूम सूचना देने के बाद रायबरेली से एक डीजल इंजन भेजा, जिसके बाद ट्रेन को आगे रवाना किया किया। इस दौरान करीब एक घंटा बीस मिनट का समय लग गया। यातायात निरीक्षक राजेश कुमार का कहना है कि इंटरसिटी एक्सप्रेस का इलेक्ट्रिक इंजन फेल हो गया था। डीजल इंजन भेजकर ट्रेन को आगे रवाना कराया गया है।