Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस क्यों हुई लेट? सामने आ गई असल वजह

    By Jagran News Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 24 Sep 2025 08:08 PM (IST)

    रायबरेली में प्रयागराज संगम से लखनऊ जा रही इंटरसिटी एक्सप्रेस (14209) भदरी और अरखा स्टेशन के बीच मवेशी से टकरा गई जिससे ट्रेन एक घंटे लेट हो गई। मवेशी के टकराने से एसी कोच का बीपी पाइप और रबर बेल्ट क्षतिग्रस्त हो गया। इंजीनियरिंग टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत की और संचालन बहाल किया जिससे यात्रियों को असुविधा हुई।

    prefferd source google
    Hero Image
    प्रयागराज-लखनऊ इंटरसिटी एक्सप्रेस मवेशी से टकराई, एक घंटे लेट हुई ट्रेन

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। प्रयागराज संगम से लखनऊ की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) बुधवार शाम अपने निर्धारित समय 4:20 मिनट पर रायबरेली पहुंचनी थी, लेकिन यह ट्रेन लगभग एक घंटे की देरी से स्टेशन पर आई। देरी का कारण भदरी व अरखा रेलवे स्टेशनों के बीच स्थित एलसी-17सी गेट के पास मवेशी से टकराव बताया गया है।जिससे रायबरेली स्टेशन एक घंटे विलंब से पहुंची है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    रेलवे अधिकारियों के अनुसार इंटरसिटी एक्सप्रेस के एसी कोच संख्या 153738 में मवेशी के टकराने से बीपी पाइप फट गया व रबर बेल्ट टूट गया। हादसे के बाद ट्रेन को तत्काल रोका गया और लोको पायलट ने लखनऊ कंट्रोल रूम को सूचित किया। जिसके बाद इंजीनियरिंग विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर सबसे पहले मृत मवेशी के अवशेष को बाहर निकाला।

    इसके पश्चात कैरिज एंड वैगन विभाग की सहायता से क्षतिग्रस्त बीपी पाइप व रबर बेल्ट को बदला गया। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद ट्रेन का संचालन पुनः शुरू किया गया। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग एक घंटा लग गया, जिससे यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ा। सहायक मंडल अभियंता पवन कुमार का कहना है कि इंजीनियरिंग टीम मौके पर भेजकर ट्रैक को साफ कराकर संचालन बहाल करवा दिया गया।