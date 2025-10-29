Language
    Indian Railways: ट्रेन का कंफर्म ट्रेन टिकट पाने का आसान तरीका ,मास्टर लिस्ट बनाकर बचाएं समय

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Dharmendra Pandey
    Updated: Wed, 29 Oct 2025 03:36 PM (IST)

    Indian Railways: अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं, तो सारी जानकारी पहले से सेव रहती है और ट्रेन टिकट बुकिंग के समय आपको सिर्फ बस यात्री का नाम सिलेक्ट करना होता है। इससे बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है और कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।

    आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट

    जागरण संवाददाता, रायबरेली : डिजिटल युग में रेल यात्रा की योजना बनाना और टिकट बुक करना अब पहले से कहीं आसान हो गया है। आप घर बैठे आईआरसीटीसी की वेबसाइट या फिर मोबाइल एप से ऑनलाइन ट्रेन टिकट बुक कर लेते हैं। इसके बाद भी अक्सर यात्रियों को कन्फर्म कंफर्म टिकट न मिलने की बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। त्याैहारी समय के साथ लोकप्रिय रूट्स पर कन्फर्म टिकट मुश्किल हो जाता है।

    अगर आप भी हर बार ट्रेन टिकट की वेटिंग लिस्ट से परेशान रहते हैं, तो आपके लिए बेहद काम की जानकारी है। आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए मास्टर लिस्ट की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप टिकट बुकिंग का समय घटा सकते हैं और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ा सकते हैं।
    दरअसल, ऑनलाइन टिकट बुक करते समय सबसे ज्यादा समय यात्री का नाम, उम्र, जेंडर और अन्य जानकारी भरने में चला जाता है, लेकिन आप काे इससे राहत मिल गई है। अगर आप पहले से मास्टर लिस्ट बना लेते हैं, तो सारी जानकारी पहले से सेव रहती है और टिकट बुकिंग के समय आपको सिर्फ बस यात्री का नाम सिलेक्ट करना होता है। इससे बुकिंग प्रक्रिया तेज हो जाती है और कंफर्म सीट मिलने की संभावना बढ़ जाती है।
    अगर आप भी अक्सर ट्रेन से सफर करते हैं और कंफर्म टिकट नहीं मिल पाता, तो अगली बार टिकट बुक करने से पहले अपनी मास्टर लिस्ट जरूर बना लें। यह छोटा सा कदम आपकी यात्रा को न केवल आसान बनाएगा, बल्कि आपको वेटिंग लिस्ट की चिंता से भी मुक्ति दिलाएगा। डिजिटल युग में समय की बचत ही सफलता की कुंजी है और आईआरसीटीसी की यह सुविधा इसी दिशा में एक अहम कदम है।
    आईआरसीटीसी के वरिष्ठ कार्यपालक नवीन कुमार का कहना है कि आईआरसीटीसी ने यात्रियों की सुविधा के लिए मास्टर लिस्ट की सुविधा दी है, जिसकी मदद से आप टिकट बुकिंग का समय घटा सकते हैं और कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ा सकते हैं।

    ऐसे बनाएं मास्टर लिस्ट

    1. सबसे पहले आईआरसीटीसी की आधिकारिक वेबसाइट https://www.irctc.co.in या इसके मोबाइल एप पर जाएं।
    2. Login पर क्लिक कर अपने अकाउंट में साइन इन करें।
    3. My Account सेक्शन में जाएं और वहां My Profile पर क्लिक करें।
    4. यहां Add/Modify Master List का विकल्प मिलेगा।
    5. इस सेक्शन में यात्री का नाम, जन्मतिथि, जेंडर, मोबाइल नंबर और आधार नंबर भरें।
    6. जानकारी सबमिट करने के बाद आधार वेरिफिकेशन पूरा होते ही यात्री की डिटेल्स आपके मास्टर लिस्ट में जुड़ जाएंगी।

    क्या होगा फायदा 
    अब जब भी आप ट्रेन टिकट बुक करेंगे, तो हर बार यात्री का नाम, उम्र और अन्य डिटेल्स दोबारा भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सीधे मास्टर लिस्ट से यात्री का नाम चुन सकते हैं। इससे न केवल समय बचेगा बल्कि जब टिकट बुकिंग ओपन होती है (जैसे कि सुबह 8 बजे), तब कुछ ही सेकंड का अंतर तय करता है कि टिकट कंफर्म होगा या वेटिंग। ऐसे में अगर आपकी प्रक्रिया तेज है, तो कंफर्म टिकट मिलने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है।

    पेमेंट में भी बचाएं समय
    आईआरसीटीसी वॉलेट से पेमेंट करने या क्यूआर कोड स्कैन करने का विकल्प भी बुकिंग को और तेज बनाता है। पेमेंट के दौरान कार्ड डिटेल भरने में लगने वाला समय बचाने से आप टिकट की दौड़ में आगे रह सकते हैं।