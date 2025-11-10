रायबरेली में रेल हादसा टला, मालगाड़ियों में लटकी मिली ब्रेक प्लेट और खुली मिली हाैजपाइप

जागरण संवाददाता, रायबरेली : रायबरेली में बीती रात ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट परिसर में मालगाड़ियों का हादसा बच गया। यहां पर दो मालगाड़ियों में तकनीकी खामी मिलने से खलबली मच गई। ब्रेक प्लेट लटकने पर हादसे की संभावना अधिक रहती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रेलवे के अधिकारियाें और एनटीपीसी प्रबंधन ने मामले की जांच शुरू कर दी है।

ऊंचाहार एनटीपीसी प्लांट परिसर से पहली मालगाड़ी एनटीपीसी से मुगलसराय भेजी जानी थी। जांच के दौरान इसकी एक बोगी (नंबर 22141733371) में खामी पाई गई। बोगी का होजपाइप खुला मिला, जिससे दो खंड में होने की संभावना रहता है। अगर ट्रेन इसी हालत में रवाना हो जाती, तो सफर के दौरान दुर्घटना की आशंका बनी रहती। मौके पर मौजूद तकनीकी कर्मचारियों ने तत्काल कार्रवाई करते हुए होजपाइप को ठीक किया और पूरी ट्रेन की अन्य बोगियों की भी जांच की गई।

दूसरी मालगाड़ी जो झारखंड के धनबाद से कोयला लादकर एनटीपीसी परिसर पहुंची थी, उसमें भी गंभीर तकनीकी कमी मिली। बोगी नंबर 12260611803 में पहिया के पास लगे ब्रेक में लगने वाले लोहे की प्लेट टूटकर लटक रहे थे। ड्यूटी पर मौजूद रेलवे कर्मचारियों ने प्लेट लटका देखा और बोगी को अस्थायी रूप से रोक दिया गया। यह खामी यात्रा के दौरान लगातार झटकों या अधिक लोड के कारण उत्पन्न हुई होगी। तकनीकी टीमों ने खामी के कारणों की विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है।