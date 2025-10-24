रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू नई तैयारी, अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल; इन गाड़ियों में सुविधा उपलब्ध

जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलमंत्री के आदेश के बाद अब सभी ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों में यात्रियों को साफ-सुथरे, खोल लगे कंबल मुहैया कराए जाएंगे। इस दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे की सेट बेडरोल और कंबलों का वितरण होता है।

इन बेडरोल में चादर, तकिया, तौलिया और अब खोल लगे कंबल शामिल होंगे। इससे यात्रियों को अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक यात्रा अनुभव मिलेगा। स्टेशन से होकर चलने वाली लखनऊ से वाराणसी, लखनऊ से प्रयागराज समेत अन्य रेल रूट के बीच चलने वाली ट्रेने में यह सुविधा मिलेगी।