रेलवे ने यात्रियों के लिए शुरू नई तैयारी, अब सभी ट्रेनों में मिलेंगे खोल लगे कंबल; इन गाड़ियों में सुविधा उपलब्ध
भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई सुविधा शुरू की है। अब सभी ट्रेनों में खोल लगे कंबल मिलेंगे, जिससे स्वच्छता बनी रहेगी और यात्रियों को आरामदायक यात्रा का अनुभव होगा। रेलवे का लक्ष्य है कि सभी ट्रेनों में यह सुविधा उपलब्ध कराई जाए, जिससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। रेलमंत्री के आदेश के बाद अब सभी ट्रेनों के वातानुकूलित कोचों में यात्रियों को साफ-सुथरे, खोल लगे कंबल मुहैया कराए जाएंगे। इस दिशा में पूर्वोत्तर रेलवे ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। रेलवे की सेट बेडरोल और कंबलों का वितरण होता है।
इन बेडरोल में चादर, तकिया, तौलिया और अब खोल लगे कंबल शामिल होंगे। इससे यात्रियों को अधिक स्वच्छ और स्वास्थ्यवर्धक यात्रा अनुभव मिलेगा। स्टेशन से होकर चलने वाली लखनऊ से वाराणसी, लखनऊ से प्रयागराज समेत अन्य रेल रूट के बीच चलने वाली ट्रेने में यह सुविधा मिलेगी।
इसमें नौचंदी, त्रिवेणी, पद्दमावत एक्सप्रेस, जनता, अमृतसर -हावड़ा एक्सप्रेस समेत अन्य ट्रेनों में खोल लगे कंबलों की सुविधा दी जाएगी।
सभी ट्रेनों की एसी श्रेणियों में लागू किया जा रहा है। मुख्य टिकट निरीक्षक आरएन यादव का कहना है कि कंबलों पर खोल (कवर) लगाने से उनकी सफाई आसान होगी और हर यात्रा के बाद खोल बदले जा सकेंगे। इससे संक्रमण की आशंका कम होगी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।