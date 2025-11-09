रायबरेली में पागल कुत्ते ने डेढ़ घंटे में 17 लोगों को काटकर किया घायल

पीड़ितों ने बताया कि काले रंग का एक पागल कुत्ता जिधर से निकला और जो भी मिला, उसे काटते हुए आगे बढ़ गया। कस्बा समेत आसपास क्षेत्रों के लोग लालगंज किसी न किसी काम से आए थे। वहीं कई लोग तो अपने घरों के पास थे। लालगंज स्टेशन रोड से कुत्ते ने लोगों को काटना शुरू किया, फिर वह उसी मार्ग पर लोगों को काटते हुए आगे बढ़ता गया। सीधे उसी मार्ग में बढ़ते हुए करीब दो किमी दूर वलौली तक लोगों को काटा। इस दूरी में जो भी मिला, उसे काटकर घायल किया।

लोगों का कहना है कि कुत्ता पागल है। कुत्ता काटने के बाद अस्पताल पहुंचने वालों में लालगंज के गुरुद्वारा रोड निवासी 80 वर्षीय शंकर दयाल वाजपेयी, केशव पुरम निवासी राजेश बहादुर सिंह, राजपति नगर मजरे धनाभाद निवासी वाहिद अली, रेलवे स्टेशन रोड निवासी मोहम्मद हफीज, गुरुद्वारा रोड निवासी मनोज चौरसिया, तौधकपुर गांव निवासी वर्तिका, आसिफ, चांदा गांव के पंकज, गोविंदपुर वलौली के महेंद्र यादव, रजत, बाबा का पुरवा निवासी शिखा अवस्थी, जगतपुर थाना क्षेत्र के शशिधर सिंह, डलमऊ थाना क्षेत्र के रिसालपुर लोटनहा गांव निवासी प्रदीप, चक मलिक भीटी गांव के बबलू, दीपेमऊ गांव के अखिलेश सिंह, सरेनी के तेजगांव निवासी सोमेश द्विवेदी, खीरों के रौला गांव निवासी उमाशंकर को कुत्ते ने काटा है।

सभी घायल शाम 4.30 बजे से छह बजे के बीच सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज पहुंचे। डेढ़ घंटे के अंदर कुत्ते के काटने से घायल इतने मरीजों को देखकर चिकित्सा कर्मियों ने सभी का तेजी के साथ प्राथमिक उपचार किया और एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया। ड्यूटी पर तैनात बाल रोग विशेषज्ञ डा. सत्यजीत सिंह व फार्मासिस्ट शैलेंद्र पटेल ने घायलों को स्वास्थ्य संबंधी जरूरी सावधानियां बरतने की हिदायतें भी दी। शंकर दयाल वाजपेयी ने बताया कि वह अपने घर के बाहर थे, तभी एक कुत्ते ने उन्हें काट लिया। इसी प्रकार गोविंदपुर वलौली निवासी रजत का कहना है कि वह अपने मित्रों के साथ बैठे बातें कर रहे थे, तभी पीछे से आए कुत्ते ने अचानक उन्हें काट लिया। बाबा का पुरवा मुहल्ले की रहने वाली शिखा अवस्थी ने बताया कि वह भी सड़क पर जा रही थी तभी अचानक कुत्ते ने काटकर घायल कर दिया। कुत्ते के काटने की सूचना नगर में फैलते ही लोगों में दहशत का माहौल है। नगर पंचायत अध्यक्ष सरिता गुप्ता का कहना है कि अभी कुत्तों को पकड़ने को लेकर कोई सरकारी आदेश नहीं आया है। लालगंज सीएचसी अधीक्षक डा. अमल पटेल का कहना है कि जो भी मरीज आ रहे हैं, उन्हें तत्काल टिटनेस व एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया जा रहा है।

कुत्ता के काटने से दो घायल

जगतपुर में चडरई गांव निवासी प्रदीप कुमार का आठ वर्षीय बेटा वेदांश गांव में दुकान पर सामान लाने जा रहा था। रास्ते में कुत्ते ने काट लिया। वहीं पूरे वीर मजरे कल्यानपुर सुरजई गांव निवासी आकाश रास्ते से जा रहा था, तभी कुत्ते ने उसे काट लिया। दोनों के परिवारजन घायल को लेकर सीएचसी पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक एलपी सोनकर का कहना है कि दोनों घायलों को उपचार के साथ एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगाया गया है।