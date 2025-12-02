हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में हंगामा, जनरल टिकट पर एसी-स्लीपर में घुसे थे यात्री; लखनऊ तक पहुंचा मामला

जागरण संवाददाता, रायबरेली। मंगलवार दोपहर हावड़ा से अमृतसर जाने वाली 13005 एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब वेटिंग लिस्ट बंद होने के बाद भी 24 से अधिक यात्री जनरल टिकट लेकर एसी व स्लीपर कोच में जबरन घुस गए। इस दौरान कोच में बैठे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई, साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी संदेश पोस्ट करते हुए टैग किया, जिससे मामला लखनऊ कंट्रोल रूम तक पहुंच गया।



सूचना मिलते ही लखनऊ कंट्रोल रूम ने मुख्य टिकट निरीक्षक (सीटीआई) रायबरेली व आरपीएफ को अवगत कराया। हालांकि तब तक ट्रेन रायबरेली स्टेशन से लखनऊ की ओर रवाना हो चुकी थी। अचानक भारी संख्या में जनरल टिकटधारियों के एसी व स्लीपर कोच में घुस आने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सीटों पर कब्जे को लेकर नोकझोंक भी होती रही।