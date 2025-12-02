Language
    हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में हंगामा, जनरल टिकट पर एसी-स्लीपर में घुसे थे यात्री; लखनऊ तक पहुंचा मामला

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Vinay Saxena
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 05:04 PM (IST)

    हावड़ा-अमृतसर एक्सप्रेस में जनरल टिकट वाले यात्रियों के एसी कोच में घुसने से हंगामा हुआ। यात्रियों ने लखनऊ तक इसकी शिकायत की। जनरल टिकट पर एसी कोच में ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेत‍िक तस्‍वीर।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। मंगलवार दोपहर हावड़ा से अमृतसर जाने वाली 13005 एक्सप्रेस ट्रेन में उस समय हंगामा खड़ा हो गया, जब वेटिंग लिस्ट बंद होने के बाद भी 24 से अधिक यात्री जनरल टिकट लेकर एसी व स्लीपर कोच में जबरन घुस गए। इस दौरान कोच में बैठे यात्रियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्थिति को देखते हुए लखनऊ रेलवे हेल्पलाइन पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराई, साथ ही इंटरनेट मीडिया पर भी संदेश पोस्ट करते हुए टैग किया, जिससे मामला लखनऊ कंट्रोल रूम तक पहुंच गया।

    सूचना मिलते ही लखनऊ कंट्रोल रूम ने मुख्य टिकट निरीक्षक (सीटीआई) रायबरेली व आरपीएफ को अवगत कराया। हालांकि तब तक ट्रेन रायबरेली स्टेशन से लखनऊ की ओर रवाना हो चुकी थी। अचानक भारी संख्या में जनरल टिकटधारियों के एसी व स्लीपर कोच में घुस आने से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। सीटों पर कब्जे को लेकर नोकझोंक भी होती रही।

    बताया जाता है कि 13005 हावड़ा–अमृतसर एक्सप्रेस से शाहजहांपुर, अंबाला, सहारनपुर, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, मुरादाबाद सहित कई स्थानों के यात्रियों की भीड़ रोज से अधिक थी। ऐसे में आरक्षित कोचों में जनरल टिकट पर भीड़ बढ़ने से व्यवस्था प्रभावित होती हैं।

    मुख्य टिकट निरीक्षक आरके यादव का कहना है कि उन्हें यात्रियों द्वारा जनरल टिकट लेकर आरक्षित कोचों में प्रवेश की सूचना मिली थी। जैसे ही मामला संज्ञान में आया, टीम को सतर्क किया गया, लेकिन ट्रेन आगे बढ़ जाने के कारण तत्काल कार्रवाई संभव नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि संबंधित कोचों की जांच लखनऊ स्टेशन पर की जाएगी ।