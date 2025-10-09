हरिओम हत्याकांड: दो अन्य आरोपित गिरफ्तार, कुल 11 पहुंचे सलाखों के पीछे

जागरण संवाददाता, राबयरेली। ऊंचाहार में हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने बुधवार की रात दो अन्य आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। मामले में पुलिस अब तक कुल 11 आरोपितों की गिरफ्तारी कर चुकी है, जबकि करीब 10 से 15 अन्य आरोपितों की तलाश के लिए पुलिस की टीमें जनपद से लेकर गैर प्रांत तक दबिश दे रही हैं। बुधवार को जिलाधिकारी हर्षिता माथुर व पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह ने घटना स्थल का निरीक्षण किया। दूसरी ओर घटना को लेकर बुधवार की शाम कांग्रेस की जिला कमेटी ने कैंडल मार्च निकाल विरोध दर्ज कराया। बता दें कि एक अक्टूबर की देर रात ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास फतेहपुर निवासी हरिओम की भीड़ ने पीटकर हत्या कर दी थी। बुधवार की देर शाम डीएम व एसपी घटना स्थल पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। उन्होंने क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी से घटना को लेकर सभी बारीकियां जानीं और पुलिस कार्रवाई बारे में पूछा।

वहीं दूसरी ओर एसओजी व कोतवाली पुलिस की टीम बाहरपुर समेत आस पास के गांवों में आरोपितों की तलाश करती रही। इस दौरान टीम ने ग्रामीणों से अन्य संदिग्धों के बारे में जानकारी जुटाई। एसपी ने बताया कि मामले में दो अन्य आरोपित पूरे बनियन मजरे पचखरा निवासी शिवम अग्रहरि व जमुनापुर पोस्ट ईश्वरदासपुर निवासी हेमंत कुमार को बुधवार की रात गिरफ्तार किया गया है। इससे पूर्व मंगलवार को पकड़े गए शिव प्रसाद अग्रहरि, लल्ली पासी, आशीष पासी व सुरेश गुप्ता को जेल भेजा गया है, जबकि अन्य आरोपितों की तलाश में दबिश दी जा रही है।



कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च

वहीं दूसरी ओर मामले को लेकर कांग्रेस ने तिलक भवन से लेकर आंबेडकर प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला। जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। उन्होंने कहा कि हम सब पीड़ित परिवार को न्याय मिलने तक यह लड़ाई जारी रखेंगे।