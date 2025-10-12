हरिओम के परिजनों से मिले योगी के दो मंत्री, पत्नी को पेंशन और बेटी की शिक्षा में मदद का किया एलान

जागरण संवाददाता, रायबरेली। फतेहपुर निवासी हरिओम की निर्मम हत्या के मामले में जनपद के प्रभारी मंत्री राकेश सचान, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) समाज कल्याण असीम अरुण व ऊंचाहार विधायक शनिवार को ऊंचाहार पहुंचे। मृतक की पत्नी के मायके नई बस्ती ऊंचाहार पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया।

मंत्रियों ने मृतक हरिओम की पत्नी व पिता (दोनों ) को सरकार की ओर से 6.92-6.92 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी। कहा कि सरकार की ओर से मृतक की पत्नी को प्रतिमाह पांच हजार रुपये पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, एक हजार प्रतिमाह व बेटी को 2500 रुपये पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे।

इस दौरान पत्रकारों से राज्यमंत्री असीम अरुण ने कहा कि ये जातिगत नहीं बल्कि एक गंभीर घटना है। कड़ी कार्रवाई की जा रही है। अब तक मामले में 12 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। विरोधी पार्टियां और कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए झूठ फैला रही हैं।

राज्यमंत्री ने कहा कि हमारे साथी की नृशंस हुई, एक गिरोह द्वारा उन्हें पीटकर मारा गया। घटना को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। उन्होंने मुझे व साथी मंत्री राकेश सचान को निर्देशित किया कि परिवार से जाकर मिलें। राज्यमंत्री ने कहा कि घटना में 21 आरोपितों को चिह्नित किया गया है। इनमें 12 आरोपित पकड़े जा चुके हैं। एक आरोपित ने पुलिस पर गोली चलाई थी, जवाब में पुलिस ने गोली चलाई, जो शेष आरोपित हैं, उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा।

परिवार के साथ सरकार व भारतीय जनता पार्टी हमेशा खड़ी रहेगी। हम आर्थिक सहायता नहीं न्याय देने आए हैं। एकमुश्त धनराशि दी जा रही है, पत्नी पिंकी को भी और मृतक के पिता को भी। पिंकी के लिए प्रतिमाह पांच हजार रुपये की पेंशन निर्धारित की गई है, जो महंगाई भत्ते साथ बढ़ती रहेगी। बिटिया के लिए प्रतिमाह 2500 रुपये का वजीफा तय किया गया है, जो महंगाई भत्ते के साथ बढ़ता रहेगा।

उन्होंने कहा कि अगर कहीं कोई संदिग्ध मिलता है तो आप 112 नंबर पर फोन मिलाइए, पुलिस पांच मिनट में पहुंचेगी और उसके ऊपर निर्णायक कार्रवाई करेगी। राज्यमंत्री ने कहा कि जो जातिगत राजनीति कर रहे हैं, उनको समझना होगा ये एक गंभीर घटना है, इसे सरकार व पुलिस गंभीरता के साथ ले रही है। आरोपित सभी जातियों के हैं, जघन्य अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कांग्रेस समेत विरोधी पार्टियां गुमराह करने की कोशिश कर रही है और ड्रोन को लेकर भी अफवाह फैलाई जा रही है।

मृतक की पत्नी ने जताया आभार मृतक की पत्नी पिंकी ने कहा कि वह घटना में अब तक की कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट है। इसके लिए उन्होंने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत जनपद की पुलिस का आभार जताया और मांग की कि बचे हुए आरोपितों की भी जल्द गिरफ्तारी की जाए।



ये थी घटना : एक अक्टूबर की देर रात फतेहपुर के तारावती का पुरवा निवासी हरिओम ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहे थे। डांडेपुर के पास पहरा दे रहे ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सके, जिसपर भीड़ ने उन्हें मारापीटा और ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास ले गए, जहां पीटकर उनकी निर्मम हत्या कर दी।