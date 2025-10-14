रायबरेली में हरिओम हत्याकांड का 14वां आरोपित पकड़ा गया, सात की तलाश अब भी जारी
रायबरेली के ऊंचाहार में हरिओम हत्याकांड में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिससे गिरफ्तारियों की संख्या 14 हो गई है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान अविनेश सिंह को पकड़ा। हरिओम की हत्या तब हुई थी जब ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पीटा था, क्योंकि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण अपनी पहचान नहीं बता पाया था। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। ऊंचाहार के ईश्वरदासपुर रेलवे स्टेशन के पास हुई फतेहपुर निवासी हरिओम की हत्या के मामले में पुलिस ने एक अन्य आरोपित को गिरफ्तार किया है। मामले में कुल 14 आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अधिकारियों का कहना है कि अन्य आरोपितों की तलाश जारी है। जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
क्षेत्राधिकारी गिरजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि मंगलवार की तड़के मुखबिर की सूचना पर ऊंचाहार पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें मनीराम पुर नहर पुल के पास घेराबंदी कर बनियान का पुरवा मजरे पचखरा निवासी अविनेश सिंह उर्फ संजय सिंह बघेल को गिरफ्तार किया गया है।
सीओ ने बताया कि मामले में कुल 14 आरोपितों को पकड़ा जा चुका है। अन्य आरोपितों की तलाश तलाश में टीमें जनपद से लेखा गैर प्रांतों तक दबिश दे रही है, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
बता दें कि एक अक्टूबर की देर रात फतेहपुर निवासी हरिओम ऊंचाहार के नई बस्ती स्थित अपनी ससुराल जा रहा था। पहरा दे रहे ग्रामीणों ने चोर समझ कर उसे पकड़ा। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम अपनी पहचान सही से नहीं बता सका, जिसपर ग्रामीणों ने पीट-पीट कर उसकी हत्या कर दी थी।
ये है पूरा मामला
एक अक्टूबर की देर रात हरिओम वाल्मीकि पैदल चलकर एनटीपीसी गेट नंबर दो स्थित नई बस्ती अपनी ससुराल जा रहा था। इस दौरान डाड़ेपुर गांव के पास रतजगा कर रहे ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। मानसिक रूप से स्वस्थ न होने के कारण हरिओम एकत्रित भीड़ को अपने बारे में सही जानकारी नहीं दे सका, जिसके कारण लोगों ने उसे लाठी डंडों व बेल्ट से पीट-पीटकर कर मार डाला।
इस दौरान लोगों द्वारा घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर दिया। जिसके बाद मृतक के पिता गंगादीन ने कोतवाली में तहरीर देकर दो नामजद समेत अन्य आरोपितों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था।
