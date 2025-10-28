इंटरसिटी एक्सप्रेस में साधु की खो गई थी ये चीज, सूचना मिलते ही जीआरपी ने किया बरामद

जागरण संवाददाता , रायबरेली। रविवार की शाम प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) में सफर कर रहे साधु विनोद साई पुत्र नंदलाल निवासी परशुरामपुर, थाना खुंडौर, जिला प्रतापगढ़ का मोबाइल फोन गायब हो गया। उन्होंने मोबाइल चोरी होने की सूचना जीआरपी रायबरेली को दी।

सूचना मिलते ही जीआरपी टीम ने ट्रेन की बोगियों में जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल फोन बोगी के चार्जिंग प्वाइंट पर लगा मिला। जीआरपी ने मोबाइल को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। सोमवार को आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद मोबाइल उसके मालिक साधु विनोद साई को सुपुर्द कर दिया गया।