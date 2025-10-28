इंटरसिटी एक्सप्रेस में साधु की खो गई थी ये चीज, सूचना मिलते ही जीआरपी ने किया बरामद
इंटरसिटी एक्सप्रेस में एक साधु की कुछ कीमती चीज खो गई थी। सूचना मिलने पर, जीआरपी ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे बरामद कर लिया। पुलिस ने साधु को उनकी खोई हुई वस्तु लौटा दी।
जागरण संवाददाता , रायबरेली। रविवार की शाम प्रयागराज से लखनऊ जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस (गाड़ी संख्या 14209) में सफर कर रहे साधु विनोद साई पुत्र नंदलाल निवासी परशुरामपुर, थाना खुंडौर, जिला प्रतापगढ़ का मोबाइल फोन गायब हो गया। उन्होंने मोबाइल चोरी होने की सूचना जीआरपी रायबरेली को दी।
सूचना मिलते ही जीआरपी टीम ने ट्रेन की बोगियों में जांच शुरू की। जांच के दौरान मोबाइल फोन बोगी के चार्जिंग प्वाइंट पर लगा मिला। जीआरपी ने मोबाइल को सुरक्षित अपने कब्जे में ले लिया। सोमवार को आवश्यक कार्यवाही पूरी करने के बाद मोबाइल उसके मालिक साधु विनोद साई को सुपुर्द कर दिया गया।
जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार ने बताया कि यात्री की सूचना पर तत्काल कार्रवाई की गई और मोबाइल ट्रेन से बरामद कर लिया गया। उन्होंने यात्रियों से अपील की कि यात्रा के दौरान अपने कीमती सामान की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें तथा किसी भी समस्या की स्थिति में तुरंत जीआरपी या रेलवे पुलिस को सूचना दें। समय पर दी गई सूचना से कई बार चोरी या गुमशुदगी की वस्तुएं शीघ्र बरामद की जा सकती हैं।
