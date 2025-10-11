Language
    अब ट्रेन की बोगियों पर पुलिसकर्मी चिपकाएंगे ये स्लिप, यात्रियों की सुरक्षा को लेकर जीआरपी एसपी की नई पहल

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 04:26 PM (IST)

    रायबरेली में, जीआरपी रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की है। ट्रेनों में तैनात पुलिसकर्मी अपना नाम और मोबाइल नंबर कोच में चस्पा करेंगे। एसपी रोहित मिश्र ने बताया कि इससे यात्रियों को आपात स्थिति में मदद मिलेगी और अपराध नियंत्रण में सहायता मिलेगी। यह व्यवस्था पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करती है।

    Hero Image

    अब ट्रेन की बोगियों पर पुलिसकर्मी चिपकाएंगे ये स्लिप


    जागरण संवाददाता, रायबरेली। यात्रियों की सुरक्षा और सहूलियत को लेकर जीआरपी रेलवे ने एक सराहनीय कदम उठाया है। समस्त रेलवे स्टेशनों पर ये पहल जारी किया गया है। जिससे जिले होकर गुजरने वाली 35 से अधिक जोड़ी ट्रेनों में ड्यूटी पर तैनात जीआरपी स्कार्ट दल अब संबंधित बोगियों में अपना नाम और मोबाइल नंबर की स्लिप चस्पा करेंगे। यही नहीं, संबंधित जीआरपी थाने के प्रभारी निरीक्षक (थानाध्यक्ष) का नाम और संपर्क नंबर भी प्रत्येक कोच में चस्पा किया जाएगा।

    इस व्यवस्था का उद्देश्य यह है कि यदि यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को सुरक्षा व अन्य किसी प्रकार की असुविधा होती है, तो वह तुरंत संबंधित स्कार्ट पुलिसकर्मी या थानाध्यक्ष से संपर्क कर सके। यह पहल जीआरपी के पुलिस अधीक्षक (एसपी) रोहित मिश्र द्वारा शुरू की गई है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से सभी ट्रेनों में लागू की जाए ।

    एसपी जीआरपी रोहित मिश्र का कहना है कि कई बार यात्रियों को आपात स्थिति में यह नहीं पता होता कि मदद के लिए किससे संपर्क करें। इस नई व्यवस्था से पारदर्शिता के साथ-साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। यात्रियों में विश्वास बढ़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सकारात्मक माहौल बनेगा।

    जिन्होने और बताया कि इससे ट्रेनों में होने वाले अपराध पर लगाम लगेगा क्योंकि किसी भी बोगियों में यदि अपराधी घटना को अंजाम देने की कोशिष करेगा तो पीड़ित की सूचना पर वहां पर तत्काल पुलिस पहुुंचेगी। न पहुंचने की शिकायत पर ट्रेन में चल रही स्कार्ट को उसके नाम व मोबाइल नंबर से आसानी से पता होने पर उसके खिलाफ कार्रवाई भी किया जाएगा। जिसको लेकर ही स्कार्ट टीम का नाम व मोबाइल नंबर ट्रेन में चस्पा करने का नया पहल जारी किया गया है।