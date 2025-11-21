कोहरे में सुरक्षा को GRP ने शुरू की नई मुहिम, आउटर सिग्नल पर तैनात होंगे दो-दो सिपाही
रायबरेली में घने कोहरे के कारण ट्रेनों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए जीआरपी ने विशेष अभियान शुरू किया है। आउटर सिग्नलों पर सिपाहियों की तैनाती की जाएगी, जो शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक गश्त करेंगे और आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखेंगे। एसपी ने आरपीएफ और स्टेशन अधिकारियों के साथ समन्वय बनाए रखने के निर्देश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, रायबरेली। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जीआरपी ने ट्रेनों की सुरक्षा के लिए विशेष अभियान शुरू किया है।
कोहरे में दृश्यता कम हो जाने से बढ़ते जोखिम और आपराधिक घटनाओं की संभावनाओं पर रोक लगाने के उद्देश्य से रेलवे स्टेशनों के आउटर सिग्नलों पर सुरक्षा घेरा मजबूत किया जा रहा है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक (जीआरपी) रोहित मिश्र ने सभी जीआरपी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किए हैं।
कोहरे के घने दिनोें में स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक दो-दो सिपाहियों की ड्यूटी लगाई जाएगी। ये सिपाही रात के समय सक्रिय गश्त करते हुए उन ट्रेनों पर नजर रखेंगे जो कोहरे के कारण आउटर पर रुक जाती हैं।
ऐसी स्थिति में अनजान व्यक्तियों की आवाजाही, चोरी, कटमाल व अन्य आपराधिक गतिविधियों की आशंका बढ़ जाती है। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन्हीं घटनाओं पर रोक लगाना है। एसपी रोहित मिश्र का कहना है कि ठंड और कोहरे के मौसम में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि रात के समय दृश्यता कम होने पर रेल संपत्ति और यात्रियों की सुरक्षा दोनों ही जोखिम में रहते हैं।
उन्होंने थानाध्यक्षों को निर्देश दिए कि तैनात सिपाहियों की नियमित निगरानी की जाए और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत उच्चाधिकारियों को दी जाए। साथ ही गश्त के दौरान आरपीएफ और स्टेशन अधिकारियों के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखने पर भी जोर दिया गया।
सर्दी के इस मौसम में जीआरपी का यह कदम न केवल आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाएगा, बल्कि रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित वातावरण भी सुनिश्चित करेगा।
जीआरपी थानाध्यक्ष सचिन कुमार का कहना है कि एसपी का आदेश आया है। जिसको लेकर सिपाहियों का ड्यूटी रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। रूट चार्ट तैयार होते ही उनकी ड्यूटी आउटर सिग्नलों पर शुरू कर दी जाएगी।
