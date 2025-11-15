Language
    नाम बदलकर शादी करने पहुंचा युवक, भेद खुलते ही कार्यक्रम रुकने पर दुल्हन ने दी धमकी

    By Safeer Ahmed Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Sat, 15 Nov 2025 10:26 PM (IST)

    एक युवक पहचान छिपाकर शादी करने आया, लेकिन भेद खुलने पर कार्यक्रम रोक दिया गया। इससे नाराज दुल्हन ने धमकी दे डाली, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया। इस घटना ने शादी समारोह में अप्रत्याशित मोड़ ला दिया और सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।

    नाम बदलकर शादी करने पहुंचा युवक।

    संवाद सूत्र, हरचंदपुर (रायबरेली)। क्षेत्र के एक होटल में शनिवार को वैवाहिक समारोह में हंगामा हो गया। कार्यक्रम में पहुंचे हिंदू संगठन के लोगों ने युवक के मुस्लिम होने का दावा करते हुए विवाह का विरोध किया। इस दौरान करीब एक घंटे तक विवाद होता रहा। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद उन्हें थाने ले जाया गया।

    एक युवक ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि शादी के कार्ड में वर का नाम हिंदू लिखा है, जबकि युवक मुस्लिम है। शनिवार की देर शाम दोनों परिवार एक होटल में एकत्रित थे। मामला दो संप्रदाय से जुड़ा होने का पता चलने पर धर्म जागरण मंच और करणी सेना समेत संगठन के कई पदाधिकारी होटल पहुंचे। उन्होंने शादी का विरोध करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया।

    विवाद बढ़ने पर होटल के मालिक ने भी हाथ खड़े कर दिए। बताया जा रहा है कि दूल्हा बने युवक की आइडी चेक करने पर असलियत सामने आई। आरोप है कि वर पक्ष का संप्रदाय छिपाकर 100 लोगों के लिए होटल बुक कराया गया था। समारोह में दोनों पक्षों के लोग एकत्र थे।

    शादी करने की जिद पर अड़ी युवती ने शादी रुकने पर आत्महत्या की धमकी दे डाली। बताया जाता है समारोह युवती के गांव में होना था, लेकिन ग्रामीणों व हिंदू संगठनों के विरोध के चलते गुप-चुप तरीके से होटल बुक कराया गया था।

    सीओ प्रदीप कुमार का कहना है कि युवक व युवती पक्ष अलग-अलग संप्रदाय के हैं। दोनों पक्षों को समझा बुझाकर होटल से रवाना कर दिया गया है।