सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आठ लाख ठगी, 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज
ठगी का एक मामला सामने आया है जिसमें व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साली, साली के पति व एक चिकित्सक पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आठ लाख की ठगी व मारपीट का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर भदोखर पुलिस केस दर्ज किया है।
सर्वोदय नगर निवासी अमित कुमार ने न्यायालय में दायर की याचिका में बताया कि उनकी पत्नी मोहिनी यादव, साली गीता यादव, साली के पति जय यादव व लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के चिकित्सक डा. शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें अस्पताल में 12 लाख रुपये में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया।
साथ ही नौकरी न मिल पाने की स्थिति में रुपये वापस दिलाने की बात कही। अमित का आरोप है कि इस पर वह आरोपितों के झांसे में आ गए और जय व उसके एक साथी के खाते में दो लाख रुपये व जय और गीता को छह लाख रुपये नकद दे दिए। आरोपितों ने छह अगस्त 2024 को संस्थान के नाम से ईमेल भेजकर कागजात सत्यापन व नियुक्ति की बात कही।
इसके बाद बकाया चार लाख रुपये दिए जाने का दबाव बनाने लगे। जब उन्होंने नियुक्ति पत्र मिलने तक बकाया रुपये देने से मना कर दिया तो आरोपितों ने पूर्व में दिए गए आठ लाख रुपये हड़प लिए। अमित के मुताबिक जब वह अपने रुपये वापसी के लिए पत्नी व साली के पति पर दबाव बनाने लगे तो आरोपित 22 दिसंबर 2024 को प्रयागराज से लौटते समय मुंशीगंज में मिले और दो लाख रुपये लेकर मामला रफा दफा करने की बात कही। उनके मना करने पर आरोपितों ने उन्हें मारा पीटा। भदोखर थानाध्यक्ष राकेश चंद्र का कहना है कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
