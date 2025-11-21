जागरण संवाददाता, रायबरेली। ठगी का एक मामला सामने आया है जिसमें व्यक्ति ने अपनी पत्नी, साली, साली के पति व एक चिकित्सक पर सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर आठ लाख की ठगी व मारपीट का आरोप लगाया है। न्यायालय के आदेश पर भदोखर पुलिस केस दर्ज किया है।

सर्वोदय नगर निवासी अमित कुमार ने न्यायालय में दायर की याचिका में बताया कि उनकी पत्नी मोहिनी यादव, साली गीता यादव, साली के पति जय यादव व लखनऊ के राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेस के चिकित्सक डा. शैलेंद्र कुमार श्रीवास्तव ने उन्हें अस्पताल में 12 लाख रुपये में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा दिया।

साथ ही नौकरी न मिल पाने की स्थिति में रुपये वापस दिलाने की बात कही। अमित का आरोप है कि इस पर वह आरोपितों के झांसे में आ गए और जय व उसके एक साथी के खाते में दो लाख रुपये व जय और गीता को छह लाख रुपये नकद दे दिए। आरोपितों ने छह अगस्त 2024 को संस्थान के नाम से ईमेल भेजकर कागजात सत्यापन व नियुक्ति की बात कही।