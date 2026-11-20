संवाद सूत्र, जागरण, जगतपुर (रायबरेली)। गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार वैन गुरुवार की शाम उबरनी गांव के पास अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि वैन पलटते हुए किनारे आ गई। हादसे में महाराष्ट्र निवासी वैन चालक की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीन घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है।

महाराष्ट्र के जालना निवासी गनराज अपने व साले रविंद्र के परिवार के साथ काशी विश्वनाथ दर्शन के लिए जा रहे थे। वैन महाराष्ट्र के ही पोलमबरी पीर वावड़ा औरंगाबाद के रहने वाले उमेश मोतीलाल गजरे चला रहे थे। वैन में गनराज व रविंद्र के अतिरिक्त योगिता, तेजू, वैष्णवी, तनुजा, देवांश और रितिका बैठे थे।