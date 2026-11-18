जागरण संवाददाता, रायबरेली। शहर की आबोहवा में प्रदूषण का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। दीपावली के बाद से लगातार प्रदूषण के उतार-चढ़ाव के बीच हवा की गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार नहीं हो सका है। बुधवार सुबह से ही शहर में धुंध छाई रही।

मंगलवार की तुलना में बुधवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) में छह अंकों की बढ़ोतरी दर्ज की गई। 18 नवंबर को शहर का एक्यूआइ 178 रहा, जबकि 17 नवंबर को 172 और 16 नवंबर को 184 दर्ज किया गया था। लगातार बदलते आंकड़ों के बावजूद प्रदूषण का स्तर लोगों की चिंता बढ़ा रहा है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से नगर पालिका क्षेत्र में लगाए गए वायु गुणवत्ता मापक यंत्र के आंकड़ों पर गौर करें तो दीपावली के बाद से ही शहर की हवा में प्रदूषण का स्तर सामान्य से अधिक बना हुआ है। नौ नवंबर को शहर का एक्यूआइ 200 दर्ज किया गया था। इसके बाद 10 नवंबर को 189, 11 नवंबर को 153 और 12 व 13 नवंबर को भी 153 रहा।

14 नवंबर को इसमें गिरावट आई और एक्यूआइ 142 पर पहुंच गया। 15 नवंबर को भी यही स्थिति बनी रही। इसके बाद 16 नवंबर को अचानक 42 अंकों की बढ़ोतरी के साथ एक्यूआइ 184 पहुंच गया। 17 नवंबर को इसमें 12 अंकों की गिरावट आई और यह 172 रहा। वहीं, 18 नवंबर को फिर छह अंकों की वृद्धि दर्ज की गई।



कूड़ा जलाने और धूल से बिगड़ रही हवा

छठ पर्व के समापन के बाद भी शहर में धुंध और प्रदूषण का असर बना हुआ है। सुबह और शाम वातावरण में धुंध छाने से लोगों को परेशानी हो रही है। शहर में जगह-जगह कूड़ा जलाना, सड़कों पर उड़ती धूल और वाहनों से निकलने वाला धुआं प्रदूषण बढ़ने की प्रमुख वजहों में शामिल हैं। नगर पालिका परिषद क्षेत्र में कुल 34 वार्ड हैं। इन वार्डों के मोहल्लों में कूड़ा निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने की जरूरत है। कई स्थानों पर कूड़े के ढेर में आग लगाने से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित कर रहा है।

प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नियमित सफाई, कूड़े का समय से उठान और सड़कों पर पानी का छिड़काव जरूरी है। इसके साथ ही खुले में कूड़ा जलाने पर प्रभावी रोक लगानी होगी। नगर पालिका को सभी वार्डों में सफाई व्यवस्था की निगरानी कर ऐसे स्थानों को चिह्नित करना चाहिए, जहां कूड़ा जलाने की शिकायतें मिलती हैं।



मध्यम श्रेणी में बनी हुई है हवा

क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी अजय कुमार एक्यूआइ शून्य से 50 तक अच्छी, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में माना जाता है। बुधवार को रायबरेली का एक्यूआइ 178 दर्ज किया गया, जो मध्यम श्रेणी में है। हालांकि, लगातार धुंध बने रहने और प्रदूषण के स्तर में उतार-चढ़ाव को देखते हुए सतर्कता बरतना जरूरी है।



बच्चों और बुजुर्गों को सावधानी जरूरी