रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को फ्री में मिल रही ये सुविधा, अब नहीं होगी परेशानी

जागरण संवाददाता, रायबरेली। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायबरेली रेलवे स्टेशन पर एक नई पहल की गई है। अब स्टेशन पर यात्रा कर रही किशोरी, युवती और महिलाओं को निश्शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए स्टेशन के महिला वेटिंग रूम में विशेष सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है।



यह सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क रहेगी और इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा उपलब्ध कराना है। मशीन से नैपकिन निकालने के लिए किसी सिक्के या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह पहल ''''स्वस्थ महिला – सशक्त महिला'''' अभियान के तहत की गई है। इससे न केवल महिला यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा सकेगा।