    रेलवे स्टेशन पर महिलाओं को फ्री में मिल रही ये सुविधा, अब नहीं होगी परेशानी

    By Sarvesh Tripathi Edited By: Aysha Sheikh
    Updated: Wed, 15 Oct 2025 03:08 PM (IST)

    रायबरेली रेलवे स्टेशन पर महिलाओं के लिए मुफ्त सेनेटरी नैपकिन की सुविधा शुरू की गई है। स्टेशन के महिला प्रतीक्षालय में वेंडिंग मशीन लगाई गई है, जिससे किशोरियों, युवतियों और महिलाओं को मुफ्त नैपकिन मिलेंगे। यह पहल 'स्वस्थ महिला – सशक्त महिला' अभियान के तहत की गई है। रेलवे का उद्देश्य महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा प्रदान करना है। जल्द ही अन्य स्टेशनों पर भी यह सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

    जागरण संवाददाता, रायबरेली। महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रायबरेली रेलवे स्टेशन पर एक नई पहल की गई है। अब स्टेशन पर यात्रा कर रही किशोरी, युवती और महिलाओं को निश्शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए स्टेशन के महिला वेटिंग रूम में विशेष सेनेटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन लगाई गई है।

    यह सुविधा पूरी तरह निश्शुल्क रहेगी और इसका उद्देश्य यात्रा के दौरान महिला यात्रियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता और सुविधा उपलब्ध कराना है। मशीन से नैपकिन निकालने के लिए किसी सिक्के या शुल्क की आवश्यकता नहीं होगी। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि यह पहल ''''स्वस्थ महिला – सशक्त महिला'''' अभियान के तहत की गई है। इससे न केवल महिला यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भरता और स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया जा सकेगा।

    महिला यात्रियो ने रेलवे के इस कदम की सराहना की है। वाणिज्य निरीक्षक डीडी शुक्ल का कहना है कि अभी रायबरेली रेलवे स्टेशन में इसकी शुरूआत किया गया है। जल्द ही बछरावां,ऊंचाहार,लालगंज व डलमऊ जैसे स्टेशन पर भी ये सुविधा दिया जाएगा। जिन्होने कहा कि आने वाले समय में ऐसी और भी सुविधाएं बढ़ाने की योजना है, ताकि महिला यात्रियों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित और सहज बनाया जा सके।